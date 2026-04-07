Pivnița Bunicii, producător din Transilvania specializat în produse tradiționale, anunță oprirea producției de gemuri și chutney, precum și suspendarea livrărilor săptămânale către București, realizate prin marile rețele de supermarketuri.

Decizia vine după o perioadă dificilă, marcată de creșterea costurilor, schimbări în comportamentul de consum și incertitudine. „Sunt momente în care, oricât de mult ți-ai dori, nu poți merge mai departe pe același drum. […] În spatele acestei decizii stau luni întregi de încercări, de calcule și de speranțe că lucrurile își vor reveni. Din păcate, realitatea ultimelor perioade: costuri tot mai mari, schimbări în comportamentul de consum și incertitudinea din jur, ne-a adus în punctul în care a trebuit să alegem responsabil”, arată compania, într-o postare pe Facebook.

Măsura a dus și la reducerea personalului. „Este, poate, partea cea mai grea, pentru că oamenii din spatele produselor noastre au fost întotdeauna sufletul Pivniței Bunicii”, menționează compania.

Activitatea nu este însă oprită complet. Producătorul va continua să accepte comenzi online, în limita stocurilor disponibile, iar magazinul din Saschiz rămâne deschis. Evenimentele și degustările organizate la locație vor continua, la fel și activitatea distileriei, inclusiv producția de gin, rachiu și lichior.

„Este o zi tristă pentru noi nu doar pentru că închidem un capitol, ci pentru că în spatele fiecărui borcan au fost oameni. Oameni care au muncit cu grijă, cu răbdare și cu suflet, ani la rând. Pentru noi, ei nu sunt doar colegi, sunt FAMILIE. Pivnița Bunicii a început în 2010, dintr-un vis simplu: să ducem mai departe gustul autentic. Și datorită vouă, am reușit să construim ceva cu adevărat special. Vă mulțumim pentru fiecare comandă, pentru fiecare vizită, pentru fiecare vorbă bună. Ați fost și sunteți parte din această poveste. Nu este un final, ci o schimbare de direcție. Și sperăm, din suflet, să rămâneți alături de noi și în ceea ce urmează”, conchide compania.



Pivnița Bunicii a fost fondată în 2010 de Jim Turnbull, antreprenor britanic cu experiență în agribusiness. Compania avea 11 angajați și a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,4 milioane lei, în scădere cu 65%, și un profit net de 1.500 lei, mai mic cu 88% față de anul anterior. Produsele sale ajungeau inclusiv la export, iar unul dintre cele mai cunoscute este ginul Kaspers.