Târgul dedicat producătorilor locali, „Piața Producătorilor Olteni”, a fost redeschis duminică la Slatina, în prezența ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a încurajat consumul de produse autohtone și a anunțat extinderea acestui model la nivel național.

Ministrul a subliniat că astfel de inițiative contribuie direct la susținerea fermierilor și la conectarea acestora cu consumatorii.

„Mă bucur foarte mult că acest exemplu care a plecat de la Consiliul Judeţean Olt s-a reflectat foarte mult şi în alte judeţe şi vorbim şi în toate sectoarele din Bucureşti, toţi primarii au deschis astfel de pieţe. (…) Vreau să îndemn foarte mult atât pe slătineni, cât şi pe români să cumpere de la producătorii locali, pentru că orice produs cumpărat de la producătorii locali ajută fermierul român, iar acest lucru este foarte important”, a declarat Florin Barbu, potrivit Agerpres

Planuri pentru extinderea piețelor locale

Oficialul a anunțat că va continua dezvoltarea acestor piețe în toată țara și a dat exemplul Ministerului Agriculturii, unde producătorii locali vor avea acces săptămânal la un spațiu de vânzare.

„În continuare, voi merge pe acest proiect de dezvoltare ca fiecare oraş, fiecare municipiu din România să integreze producătorii locali. (…) în fiecare săptămână, în curtea Ministerului Agriculturii, de vineri până duminică, producătorii noştri sunt prezenţi”, a spus acesta.

- articolul continuă mai jos -

În discuțiile cu producătorii, ministrul le-a recomandat să se organizeze în cooperative, pentru a avea o poziție mai puternică în relația cu marile lanțuri de magazine.

„Le-am transmis să fie pregătiţi şi să se asocieze în cooperative pentru o prezenţă mai puternică în retail, în condiţiile în care unul dintre marile lanţuri de magazine ar urma să integreze produsele de la tot ce înseamnă cooperative”, a explicat Barbu.

Finanțări pentru ferme mici și tineri fermieri

Ministrul Agriculturii a anunțat și noi oportunități de finanțare pentru sectorul agricol, în special pentru tineri și ferme mici.

„Sunt proiecte de 50.000 de euro pe fermă mică (…) şi de 200.000 de euro atât pentru legumicultură, cât şi pentru zootehnie. Sprijinul este foarte bun pentru tineri sub 41 de ani, 80% bani de la Comisia Europeană, 20% contribuţia fermierilor”, a precizat acesta.

El a adăugat că fermierii pot beneficia și de credite garantate, cu dobânzi reduse: „Fermierii să beneficieze de un credit de un milion de lei pe o perioadă de 5 ani cu o dobândă fixă de 1,8%”.

Piața va funcționa tot anul

Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a anunțat că piața va avea caracter permanent, în funcție de disponibilitatea produselor.

„Dorim să aducem pe masa oamenilor produse direct de la sursă, produse curate, autentice (…) şi să creăm o legătură mai corectă între cei care muncesc pământul şi cei care consumă produsele”, a declarat acesta.

„Noi în regulament am pus perioadă de desfăşurare pe parcursul întregului an, atât timp cât se găsesc produse”, a adăugat Ionuț Ivan.

Târgul, organizat pe platoul din fața Consiliului Județean Olt, marchează reluarea piețelor duminicale dedicate produselor locale. Slătinenii pot cumpăra direct de la producători legume, fructe, verdețuri, ulei, pâine, miere, ouă sau flori.

Spațiul și standurile sunt puse gratuit la dispoziția fermierilor de către autoritățile județene, în încercarea de a susține producția locală și de a facilita accesul direct la consumatori.