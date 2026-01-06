Preparate clasice și de tradiție, cândva mai mult sau mai puțin la îndemâna oricui, care se transformă în produse gândite să afirme un anumit statut social, dincolo de orice posibilă și probabilă calitate superioară sau chiar de top. Mâncarea devenită status simbol.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Nu puține controverse au stârnit în perioada sărbătorilor care se încheie produsele vândute în locațiile Peck Milano, în special în cea de lângă Piața Domului din centru. Este un brand născut cu mai bine de un secol în urmă, mai exact în 1881. Cunoscut, oricum, ca un univers al prețurilor mari care oferă produse de incontestabilă calitate.

Însă, în acest an, magazinele gourmet Peck au marcat un fel de transformare: de la produse gourmet la prețuri considerabile la produse status simbol la prețuri care par, la prima vedere, incredibile. Nu puține au fost pe rețelele sociale polemicile legate de prețurile din acest an.

De exemplu: carciofini mignon (anghinare) în ulei de măsline extravirgin la 1.100 euro/kg, dar și alte conserve similare, aparent cu un produs similar, la prețul de peste 2600 euro/kg. Pardon, e un preț greșit, făcând un simplu calcul pe baza etichetei expuse, din foto. O ironie involuntară, cine știe ce-ar zice Freud…

Apoi, somon sălbatic afumat la prețul de 490 euro/kg, conserve de hribi în ulei de măsline extravirgin al căror preț variază în jur de 200 euro/kg. Sau panettone, vedeta absolută a mesei de Crăciun, la prețul de 42 euro/kg.

Greu de spus cât impact a avut în stabilirea prețurilor bilanțul comercial nu tocmai înfloritor al ultimlor ani. Potrivit datelor publicate de media italiene, Peck a încheiat anul 2024 cu o pierdere de peste 2,1 milioane de euro, în scădere față de cele 3,2 milioane din anul precedent, 2023. La un volum de venituri, în 2023, calculat la nivelul a 16,9 milioane de euro.

O mostră din atmosfera de decembrie a anului tocmai încheiat o oferă un reportaj al ziarului Corriere della Sera, care vorbește, de exemplu, de un bon în valoare de 60.000 de euro. Sau de clienți care aterizează cu avionul privat pe aeroportul Linate și „vor totul gata în două ore”.

Iar Giampaolo Chite, zis „Genovezul”, se ocupă de clientela VIP. Șeicul din Qatar are numărul lui de telefon. I s-a întâmplat să emită și un bon de 60.000 de euro. Pune repede punct discuției cu ziaristul, pentru că îl sună Massimo Moratti, fostul proprietar al Inter Milano, care urmează să intre pe ușă în două minute.