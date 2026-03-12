Peste 65% dintre fermierii români nu și-au cumpărat îngrășăminte la nivelul tuturor cantităților necesare pentru acest an agricol, a declarat Bogdan Chiripuci, manager Politici Agricole și Programe pentru Agricultură în cadrul Clubul Fermierilor Români, într-un interviu pentru Economedia.

Fermierii români se regăsesc într-o situație fără precent înainte de campania de primăvară din 2026 – nu și-au achiziționat inputurile agricole nici la finalul anului anterior, nici până la venirea primăverii – ceea ce îi face foarte vulnerabili în contextul creșterilor de preț la motorină și gaze (implicit la îngrășăminte) declașante de războiul din Iran. În fapt, prețurile îngrășămintelor au fost majorate cu 20-30% în ultimele zece zile din cauza scumpirii barilului de petrol și a gazelor. De asemenea, în cazul ureii, îngrășământ azotat specific campaniei de primăvară, majorarea a fost de 40%.

Totodată, producătorii autohtoni din Uniunea Europeană au oprit vânzările din cauza volatilității prețurilor, în timp ce importurile din Asia (30% din necesarul UE) sunt blocate din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

În plus, din cauza dificultăților cu care s-au confruntat în ultimii șase ani, fermierii români nu au nici bonitate bancară, deci nu pot face împrumuturi pentru a-și asigura capitalul de lucru în 2026 care să le permită să facă față creșterii prețurilor și să își desfășoare activitate.

