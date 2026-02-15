Fermierii din regiunea Cotswolds au primit aprobarea pentru lansarea celui mai amplu proiect de refacere a naturii condus de fermieri din Marea Britanie. Inițiativa vizează restaurarea a peste 3.000 de hectare de habitat, în timp ce exploatațiile agricole vor continua să producă alimente, transmite Farmers Weekly.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Proiectul Evenlode Landscape Recovery este coordonat de North East Cotswold Farmer Cluster, o structură care reunește peste 50 de ferme din Oxfordshire, Gloucestershire și Warwickshire. Programul beneficiază de un model de finanțare mixt, public și privat, în valoare de 100 de milioane de lire sterline, derulat pe o perioadă de 20 de ani, în cadrul schemei Landscape Recovery administrate de Defra.

Este unul dintre primele proiecte Landscape Recovery din Anglia care trece din faza de planificare în etapa de implementare efectivă și a fost conceput și organizat de fermieri.

Finanțare public-privată pentru un model replicabil

Tim Coates, fermier și director general al NECFC, a declarat: „Acesta este cel mai mare proiect de tip Landscape Recovery care a ajuns în faza de implementare, stabilind un precedent real. Demonstrează că fermierii pot conduce proiecte ambițioase pe termen lung”.

El a adăugat: „Prin combinarea finanțării publice cu investiții private, depășim schemele pe termen scurt și creăm un model de administrare durabilă a terenurilor, care poate fi replicat și în alte regiuni”.

Proiectul a fost inițiat pe fondul presiunilor de mediu tot mai accentuate, inclusiv inundații repetate, eroziunea solului, scăderea calității apei și pierderea biodiversității.

Prin colaborarea la scară de peisaj, fermierii își propun să încetinească scurgerea apelor, să îmbunătățească starea râurilor, să refacă solurile și să reconecteze habitatele.

Tim Field, secretar general al NECFC și director executiv al Evenlode Landscape Recovery, a explicat: „Acest proiect a fost construit de fermieri și împreună cu fermierii, care cunosc acest teren în cele mai mici detalii”.

El a continuat: „Am văzut cum presiunile cresc an de an, cu inundații și soluri epuizate, și am știut că este nevoie de o schimbare semnificativă”.

Despre momentul lansării, acesta a spus: „Intrarea în faza de implementare este un moment de mândrie, pentru că arată ce este posibil atunci când fermierii lucrează împreună pe termen lung, își asumă responsabilitatea comună pentru peisajele lor și le transmit într-o stare mai bună decât cea în care le-au moștenit”.

Sprijin guvernamental și implicarea autorităților de mediu

Ministrul britanic pentru agricultură din cadrul Defra, Dame Angela Eagle, a declarat: „Proiectul Evenlode Landscape Recovery este un exemplu foarte bun de fermieri și administratori de terenuri care colaborează pentru a îmbina cu succes producția de alimente cu refacerea naturii, susținuți de finanțare guvernamentală și investiții private care lucrează împreună”.

Președintele Environment Agency, Alan Lovell, a descris inițiativa drept „un moment important””, iar Marian Spain, director executiv al Natural England, a numit-o „o oportunitate importantă pentru investiții publice și private în soluții bazate pe natură.”

Potrivit celor mai recente date guvernamentale, 56 de proiecte Landscape Recovery au fost selectate în Anglia, 22 în prima rundă și 34 în a doua. Alte peste 50 de proiecte se află în prezent în faza de dezvoltare pentru rundele viitoare.