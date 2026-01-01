Este perioada exceselor, iar uneori, pofta este mai mare decât stomacul. Sărbătorile sunt momentul ideal pentru mese copioase urmate imediat de regrete. Dacă ai mâncat suficient cât să simți că un costum de Moș Crăciun a devenit cam strâmt, există cel puțin patru băuturi care pot ajuta la calmarea stomacului, arată NYPost.

Ceaiul de ghimbir

Ghimbirul este un ingredient extrem de eficient pentru problemele digestive. Numeroase studii arată că poate reduce greața, vărsăturile, balonarea și gazele intestinale. Gingerolii și shogaolii, doi compuși activi din ghimbir, relaxează mușchii stomacului și pot opri crampele care duc la flatulență sau senzația de vomă. În plus, ghimbirul accelerează golirea gastrică, adică modul în care alimentele trec prin stomac și sunt eliminate, ajutând organismul să revină mai repede la normal.

„Ca dietetician care s-a confruntat mereu cu probleme digestive, ceaiul de ghimbir este unul dintre remediile mele preferate. Recomand întotdeauna un ceai de ghimbir calmant, cu lămâie și miere, pentru a reduce durerile și disconfortul abdominal”, a declarat Crystal Orozco, dietetician, pentru EatingWell.

Ceaiul de fenicul

Planta de fenicul conține anetol, o substanță care relaxează mușchii intestinali. Folosirea semințelor de fenicul în apă sau ceai poate reduce gazele, durerile de stomac și crampele musculare. Feniculul poate stimula și tranzitul intestinal, ajutând organismul să elimine mai rapid excesul de alimente. În cazul unor probleme digestive persistente, poate fi de ajutor și pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil.

Apă cu lămâie

Un pahar cu apă sau ceai cu suc de lămâie poate accelera semnificativ golirea stomacului. Un studiu a arătat că acest proces poate fi grăbit de aproximativ 1,5 ori. Totuși, lămâia este acidă. Consumul excesiv poate agrava simptomele, iar persoanele cu reflux acid sau boală de reflux gastroesofagian ar trebui să evite această variantă.

Apă cu bicarbonat de sodiu

Poate cea mai puțin plăcută la gust, apa cu puțin bicarbonat de sodiu poate fi una dintre cele mai rapide soluții pentru reducerea acidității, mai ales în caz de arsuri la stomac, greață sau senzație de vomă. „Unii oameni constată că apa cu o linguriță de bicarbonat ajută la ameliorarea indigestiei. Bicarbonatul de sodiu este o bază care, în anumite cantități, poate scădea aciditatea unei soluții”, a explicat Jennifer Christman, dietetician nutriționist, pentru The Skimm.

Este important să nu exagerezi. Prea mult bicarbonat poate provoca diaree sau vărsături. Un sfert de linguriță este suficient. De asemenea, nu este un remediu pentru uz zilnic, deoarece utilizarea frecventă crește aportul de sodiu.