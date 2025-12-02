Papa Leon al XIV-lea a plantat luni, înconjurat de lideri religioşi libanezi, un măslin tânăr, un simbol al păcii, sub un cort uriaş, ridicat în centrul Beirutului, în urma unei ceremonii în care i-a îndemnat pe demnitarii diverselor comunităţi să acţioneze în favoarea unităţii Libanului, relatează AFP, transmite News.ro.

În mod solemn, demonitarii maronit, ortodox sau protestant creştini şi sunnit, şiit sau druz musulmani s-au succedat la tribună pentru a da asigurări cu privire la angajamentul lor de a trăi împreună.

În total, reprezentanţi ai 16 dintre cele 18 comunităţi creştine şi musulmane din Liban au participat la întâlnire.

Prezenţa israelienilor şi ismaelineilor s-a rarefiat.

Papa s-a aşezat pe o estrada albă circulară, marcată cu cuvintele ”pace” în arabă şi franceză, atunci când chemarea la rugăciune a răsunat într-o moschee din apropere, situată lângă o biserică.

”Cortul Păcii” a fost ridicat în Piaţa Martirilor, în centrul Beirutului, care despărţea, în timpul Războiului Civil (1975-1990) combatanţii creştini de grupările majoritar musulmane.

”Sunteţi chemaţi să fiţi artizanii păcii, să înfruntaţi intoleranţa, să depăşiţi violenţa şi să interziceţi excluderea”, le-a spus Suveranul Pontif liderilor religioşi ai acestei ţări profund divizate.

Această întâlnire ”pune în evidenţă faptul că Libanul are o mare experienţă în dialogul interreligios”, decloară AFP preşedinta Adyan, un ONG care acţionează din 2006 în favoarea unei apropieri între comunităţi, Nayla Tabbara.

”Chiar şi în cele mai sumbre momente, acest dialog continuă”, adaugă ea, precizând că Papa a vrut să arate astfel caracterul unic al Libanului în regiunea Orientului Mijlociu şi ”să ne amintească ceea ce putem da lumii”.

„UN VIS ÎNDEPĂRTAT”

Libanul este un adevărat mozaic confesional, iar principalele comunităţi îşi împart puterea – nu fără tensiuni.

Preşedintele Republicii este singurul şef de stat arab creştin, premierul este un musulman sunnit, iar preşedintele Parlamentului este un musulman şiit.

Clivajele politice şi comunitare sunt exacerbate la fiecare criză pe care o traversează ţara şi au fost accentuate de Războiul cu Israelul care s-a încheiat în urmă cu un an.

Hezbollahul şiit a deschis un front cu Israelul în octombrie 2023, pentru a susţine Hamasul palestinian, provocând opoziţia unei mari părţi a celorlalte comunităţi, inclusiv a creştinilor.

Între participanţii la întâlnire, un demnitar şiit, Fouad Khreiss, apreciază că ”vizita papei subliniază importanţa dialogului şi traiului împreună în Liban”.

”Libanul este mai puternic prin unitatea fiilor săi şi comunităţilor sale (…). Trebuie să fim uniţi şi să dialogăm, mai ales în situaţia dificilă pe care o traversează ţara”, a declarat el AFP.

”Într-o perioadă în care coexistenţa poate părea că este un vis îndepărtat, poporul libanez, în pofida faptului că îmbrăţişează diferite religii, ne aminteşte cu forţă că frica, neîncrederea şi prejudecăţile nu au ultimul cuvânt şi că unitatea, recincilierea şi pacea sunt posibile”, a subliniat Papa în discursul său.

La finalul ceremoniei, Leon al XIV-lea a plantat un măslin, ”venerat în textele sacre ale creştinismului, iudaismului şi islamului, în care este considerat un simbol atemporal al reconcilierii şi păcii”, a subliniat Suveranul Pontif.