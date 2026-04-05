Până pe 10 aprilie, regimul hidrotermic din aer și sol va susține, în general, o evoluție normală a culturilor agricole în perioada următoare. Excepție vor face doar regiunile din nordul și centrul țării, unde dezvoltarea plantelor va fi încetinită, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, citată de Agerpres.

Rezerve bune de apă în sud și est, deficit în vest și nord

Pentru cultura grâului de toamnă, rezerva de apă din sol, pe adâncimea 0-100 cm, se va menține la niveluri satisfăcătoare și apropiate de optim în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, dar și pe suprafețe extinse din Transilvania și Moldova.

În schimb, în Maramureș și în mare parte din Banat și Crișana se va instala secetă pedologică moderată, iar izolat, în unele zone din Transilvania și Moldova, umiditatea solului va rămâne scăzută.

Și în stratul superficial al solului (0-20 cm), condițiile sunt, în general, favorabile, dar în aceleași regiuni deficitare se vor înregistra niveluri reduse sau chiar foarte reduse de umiditate.

Cum se prezintă starea culturilor

Pe ansamblu, specialiștii estimează că starea de vegetație a plantelor va fi bună și medie în majoritatea zonelor agricole, dar poate coborî la medie și slabă în cazul culturilor semănate în afara perioadei optime sau în zonele afectate de lipsa apei.

Până pe 10 aprilie, grâul și orzul de toamnă vor parcurge faze precum apariția frunzei, înfrățirea și alungirea paiului. Rapița își va continua dezvoltarea, de la înfrunzire până la apariția inflorescențelor. Pomii fructiferi vor intra în fazele de înmugurire, dezmugurire și înflorire, iar vița-de-vie va parcurge fazele de „plâns” și înmugurire.

În același timp, culturile de primăvară semănate devreme vor răsări, iar pentru porumb și floarea-soarelui se pot începe lucrările de semănat.

Lucrările agricole, începând de la pregătirea solului și semănat până la fertilizări și tratamente fitosanitare, se vor putea desfășura în condiții bune în aproape toată țara, cu excepția zilelor în care vor apărea precipitații.

Vreme în răcire și episoade de instabilitate

După un început mai cald, vremea va intra într-un proces de răcire treptată. Temperaturile maxime vor varia între 10 și 24 de grade, iar minimele pot coborî până la -5 grade în zonele depresionare, unde există risc de brumă.

În sol, temperatura la 5 cm adâncime va fi cuprinsă între 6 și 17 grade, valori favorabile pentru culturile de primăvară.

Sunt așteptate și episoade de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice, grindină și intensificări temporare ale vântului, iar cantitățile de apă pot fi local însemnate.

Care sunt recomandările specialiștilor

În acest context, specialiștii recomandă fermierilor: