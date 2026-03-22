Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% până la finalul lunii martie. Principala cauză este explozia preţurilor la carburanţi şi a energiei care a dus deja la creşterea costurilor de producţie şi transport. Președintele Rompan, Aurel Popescu, avertizează că dacă Guvernul nu ia nicio măsură pentru a sprijini şi industria alimentară populaţia va avea de suferit.

„În mod cert o să fie dacă Guvernul nu ia nicio măsură vor fi creşteri de preţuri. Dacă Guvernul ia măsură cu transportatorii, cu agricultorii, dar cu industria alimentară nu, sigur că noi ca ultima verigă din lanț, o să facem așa ce trebuie ca să lucrăm în condiții să nu fim în pierdere, nu?”, a explicat preşedintele Rompan, Aurel Popescu, pentru G4Food.

Citeşte şi: Preţul alimentelor a crescut în Golful Persic, după blocarea Strâmtorii Ormuz

Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în martie. Rompan cere intervenţia Guvernului pentru a evita scumpirile

Deocamdată se estimează o majorare de preţ de până la 10%, dar creşterea ar putea fi mai mare în cazul în care criza petrolului se va prelungi, iar Guvernul nu va veni cu niciun sprijin. Aurel Popescu avertizează că orice creștere a costurilor de producție, în special cele legate de transport şi energie, se va regăsi în preţul de la raft.

- articolul continuă mai jos -

„Nu pot estima nimic deocamdată pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla cu petrolul. Deocamdată creșterile sunt de o cifră, să spun, până în 10%, noi le contabilizăm și vedem ce se întâmplă și vom lua măsuri. Fiecare agent economic, când constată că lucrează în pierdere, modifică prețul”, a mai declarat preşedintele Rompan.

Citeşte şi: Studiu: 6 din 10 români s-au temut în ultimul an că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare

Președintele Nicușor Dan anunța joi la Bruxelles că în zilele următoare statul român va veni cu mai multe măsuri în urma creşterii preţului la combustibil, fără a dezvălui care ar putea fi acestea.

Întrebat dacă are în plan o discuţie cu reprezeantanţii Guvernului pe această temă şi pentru a cere ajutor pentru firmele din domeniul panificaţiei, Aurel Popescu a anunţat că „marții vom avea întâlnire cu doamna viceprim-ministru Oana Gheorghiu şi vom ridica aceste probleme”.