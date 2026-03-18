Un studiu realizat la inițiativa The Access Alliance, o alianță lansată și susținută de Glovo, care reunește instituții publice, organizații non-profit și companii, arată că mulți români sunt nevoiți să își adapteze alimentația din motive financiare. Potrivit cercetării realizate în rândul a peste 1000 de respondenți, 56% dintre aceștia spun că în ultimul an au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să cumpere alimente mai ieftine, pentru a face față presiunii financiare.

Deși în ultimul deceniu România a redus aproape la jumătate nivelul privării materiale și sociale, potrivit Eurostat, îngrijorarea legată de alimentația zilnică rămâne prezentă în multe gospodării. 6 din 10 respondenți spun că în ultimele 12 luni s-au temut că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare.

Studiul urmărește să aducă mai multă claritate asupra unei probleme despre care se vorbește rar, deși afectează multe gospodării.

Mulți români nu recunosc semnele insecurității alimentare

Cercetarea inițiată de Access Alliance introduce conceptul de „foame ascunsă”, o formă de insecuritate alimentară care trece adesea neobservată pentru că nu se încadrează în stereotipurile tradiționale. Pentru mulți oameni, problema nu înseamnă neapărat frigiderul gol, ci griji constante, porții mai mici sau renunțarea la anumite alimente pentru a face față altor cheltuieli. Uneori înseamnă și evitarea întâlnirilor sociale sau a ieșirilor în oraș din motive financiare.

„Există o diferență fundamentală între modul în care oamenii își imaginează insecuritatea alimentară și cum arată ea în realitate. Nu este vorba întotdeauna despre lipsa hranei sau doar de mese sărite – este vorba și despre anxietate tăcută, porții mai mici sau despre a alege între mâncare și alte cheltuieli esențiale. Acest studiu ne arată că nu recunoaștem mereu semnele, nici în cercurile apropiate, ceea ce îngreunează ajutorul”, a declarat Zoe Giardino, Director Impact & Sustenabilitate Glovo.

Rezultatele studiului arată și o diferență între percepția publică și experiențele reale ale oamenilor.

Mulți respondenți consideră că insecuritatea alimentară este o problemă care îi afectează mai ales pe alții:

Aproape 40% spun că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți în a-și permite suficientă mâncare.

Doar 19% cred că ar putea recunoaște cu ușurință o persoană care se confruntă cu astfel de probleme.

În același timp, experiențele personale arată o realitate diferită:

56% au sărit peste mese, au mâncat porții mai mici sau au cumpărat alimente mai ieftine;

peste 40% dintre respondenți spun că în ultimul an s-au îngrijorat „destul de des” sau „uneori” că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare;

aproape 6 din 10 au evitat cel puțin o dată întâlniri sau planuri sociale pentru că nu își permiteau să mănânce în oraș;

50% spun că au evitat întâlniri pentru că nu își permiteau să contribuie cu mâncare;

aproximativ 7 din 10 consideră că situația legată de insecuritatea alimentară s-a înrăutățit în ultimii 3–5 ani;

aproape 80% spun că sunt nevoiți să caute frecvent promoții din cauza lipsei de bani.

Cum definesc românii insecuritatea alimentară

Pentru 4 din 10 respondenți, insecuritatea alimentară înseamnă să sari peste mese din motive financiare sau pentru ca alți membri ai familiei să poată mânca.

Când vine vorba de a acorda sprijin, cele mai frecvente gesturi sunt cele directe: 57% dintre respondenți spun că au donat sau au oferit mâncare, iar alții spun că au plătit produse alimentare pentru persoane aflate în dificultate.

În cazul în care s-ar confrunta personal cu probleme în a-și permite mâncarea, 43% dintre respondenți spun că ar apela în primul rând la familie, mult înaintea prietenilor sau colegilor.

Realitatea din spatele statisticilor

Printre beneficiarii sprijinului oferit de ONG-uri și cantine sociale, se numără și doamna Paula. Aceasta locuiește singură și trăiește dintr-o pensie de aprox. 1700 de lei. Cea mai mare parte a veniturilor ei se duce pe facturi și medicamente, iar pentru mâncare rămâne doar o sumă mică. Spune că aproape în fiecare lună se îngrijorează dacă va avea suficienți bani pentru a cumpăra alimente.

„De poftit, aș pofti multe. Sufletul și inima mea ar vrea cât mai mult, dar mă întind cât mi-e plapuma. Nu-mi este deloc ușor să merg la magazine și nu am pe nimeni, fiecare e pentru el.”

Studiul arată că 17% dintre oameni nu ar spune nimănui dacă s-ar confrunta cu dificultăți în a-și permite mâncarea.

Izolarea socială face problema și mai puțin vizibilă: aproximativ 60% dintre respondenți spun că au evitat întâlniri sociale din motive financiare legate de mâncare.

„Înțelegerea acestei probleme invizibile este doar primul pas. Prin Access Alliance, lucrăm îndeaproape cu branduri și ONG-uri pentru a sprijini persoanele care se confruntă cu dificultăți în accesul la hrană. Mulți oameni nu apelează la formele tradiționale de sprijin din cauza stigmatizării, iar parteneriatele cu branduri de încredere ne permit să ajungem la ei într-un mod mai accesibil. Prin combinarea donațiilor de alimente, a rețelei de parteneri și a platformei noastre, putem direcționa resursele către comunitățile vulnerabile, într-un mod demn și responsabil”, a declarat Zoe Giardino, Director Impact & Sustainability la Glovo.

Glovo face apel la factori de decizie, ONG-uri și mediul privat să se alăture Access Alliance, un efort colectiv care urmărește să extindă accesul la hrană cu demnitate, să reducă stigmatizarea asociată cererii de ajutor și să crească înțelegerea reală a insecurității alimentare. Prin colaborare și schimb de informații, alianța își propune să dezvolte soluții concrete și sprijin direcționat pentru comunitățile vulnerabile. Companiile și ONG-urile care doresc să devină parteneri se pot înscrie pe https://theaccessalliance.tech/ro/.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1007 respondenți din România și a analizat percepțiile publice despre insecuritatea alimentară, experiențele personale legate de dificultățile în a-și permite alimentele și modul în care oamenii înțeleg această problemă. Marja de eroare: ±3,6% (nivel de încredere 95%).

Access Alliance este o alianță formată din companii, organizații neguvernamentale și autorități publice care, reunite la inițiativa Glovo, sunt unite de un obiectiv comun: reducerea decalajului în accesul la hrană și combaterea insecurității alimentare în comunitățile în care activăm.

Prin combinarea tehnologiei și a colaborării între sectoare, The Access Alliance facilitează direcționarea meselor nutritive către persoanele care se confruntă cu insecuritate alimentară, contribuind în același timp la reducerea risipei de alimente. Împreună, arătăm că insecuritatea alimentară este în mare măsură o problemă de tehnologie și logistică, nu de lipsă de hrană. Credem că, prin colaborare, acest decalaj poate fi redus în mod real.