În pofida războiului din Iran, rafturile din regiune sunt bine aprovizionate, însă blocarea principalelor puncte de intrare a mărfurilor în Golful Persic se simte acum la casele de marcat, transmite AFP, conform Agerpres.

„Nu există lipsuri”, observă, într-un supermarket din Bahrein, Mahmoud Ali , citat de AFP. Dar, în ultimele zile, „a existat o creştere vizibilă a preţurilor la anumite produse alimentare”. Prețul la carne, în special, aproape s-a dublat, spune Mahmoud Ali.

La fel ca majoritatea vecinilor săi din această regiune aridă, mica monarhie din Golful Persic este puternic dependentă de importuri, în special pentru alimentele sale.

Războiul declanşat pe 28 februarie de ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului a perturbat grav fluxul de mărfuri prin Strâmtoarea Ormuz, care acum este practic închisă.

„Majoritatea porturilor din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit şi Bahrein şi-au suspendat sau redus semnificativ activitatea”, notează economistul Frederic Schneider de la Middle East Council on Global Affairs. Transportul aerian, un alt pilon logistic al regiunii, funcţionează şi el la o capacitate redusă, din cauza atacurilor zilnice ale dronelor şi rachetelor iraniene, adaugă el.

Întrucât principalele porţi de intrare în Golful Persic, portul Jebel Ali din Dubai, portul Abu Dhabi şi portul Dammam din estul Arabiei Saudite, sunt practic inaccesibile, navele se orientează către porturile situate la sud de Strâmtoarea Ormuz, în Oman şi Emiratele Arabe Unite.

Produsele proaspete sunt primele afectate

În acest context, Arabia Saudită s-a poziţionat ca un punct central de aprovizionare în inima regiunii Golfului Persic, deoarece spaţiul său aerian rămâne deschis, iar traficul maritim către porturile sale de la Marea Roşie continuă. Pentru a face faţă perturbării traficului în porturile de-a lungul coastei Golfului Persic, Arabia Saudită a lansat o nouă iniţiativă pentru a-şi consolida reţelele de transport, inclusiv coridoare logistice pentru a putea gestiona containerele şi mărfurile deviate din porturile estice ale ţării, potrivit oficialilor din domeniul transporturilor.

În timpul unei recente călătorii la graniţa cu Qatar, jurnaliştii AFP au fost martori la un flux de vehicule grele de marfă care traversau graniţa.

Există şi alte alternative terestre, rute care leagă Marea Mediterană prin Siria sau Iordania. Însă aceste rute terestre sunt congestionate, mai scumpe şi insuficiente pentru a compensa paralizarea rutelor tradiţionale, subliniază Frederic Schneider.

Produsele proaspete, importate în mare parte din Asia şi imposibil de depozitat pentru perioade lungi de timp, sunt primele afectate.

Confruntate cu această situaţie, statele din Golful Persic nu sunt pe picior de egalitate. Arabia Saudită are acces direct la Marea Roşie. Emiratele Arabe Unite susţin că au stocuri pentru patru până la şase luni. Qatarul a investit masiv în rezervele sale strategice după blocada de trei ani impusă de vecinii săi în 2017.

Pe de altă parte, Bahreinul şi Kuweitul văd deja cum consumatorii lor plătesc preţul conflictului.

După un asalt asupra supermarketurilor în primele zile ale războiului, autorităţile kuweitiene au îngheţat preţurile la unele produse de primă necesitate şi au sprijinit importurile de carne.

„În general, preţurile au rămas stabile”, a declarat pentru AFP un oficial din Ministerul kuweitian al Comerţului, sub protecţia anonimatului. „Însă s-a înregistrat o creştere de peste 30% a preţurilor la carne şi peşte”, a recunoscut el, referindu-se la suspendarea pescuitului în Golf şi la oprirea importurilor din Iran, India şi Pakistan.

Sectorul privat încearcă şi el să atenueze efectele blocadei. Lanţul de supermarketuri Lulu, care are 280 de magazine în regiune, declară că menţine stocuri de bunuri neperisabile pentru patru până la şase luni şi a închiriat zboruri speciale pentru transportul de fructe, legume, carne, fructe de mare şi păsări de curte. Până în prezent, 37 de zboruri au permis importul a 6.000 de tone de mărfuri, a declarat directorul de comunicare al companiei, V. Nandakumar, care a dat asigurări că aceste costuri suplimentare „nu sunt transferate consumatorilor deocamdată”.

Dar această situaţie este dificil de menţinut.

„Există un anumit nivel de pregătire, iar preţurile, deşi ridicate, rămân sub control pentru moment”, subliniază Frederic Schneider. Însă, „având în vedere că războiul nu pare să se apropie de sfârşit, există un risc real de creştere a preţurilor bunurilor importate, în special a alimentelor”, avertizează Schneider.