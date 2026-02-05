Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente de pe planetă și face parte din dieta zilnică a milioane de oameni. Totuși, nu toate tipurile de orez sunt la fel din punct de vedere nutrițional.

Doctora Isabel Viña, cunoscută pentru sfaturile sale despre nutriție și sănătatea hormonală oferite pe rețelele sociale și la televiziunile spaniole, a explicat recent care sunt cele mai bune opțiuni din punct de vedere metabolic. Într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, aceasta invită publicul să se concentreze pe trei variante specifice de orez care oferă avantaje clare, conform ABC.

Ce tipuri de orez ar trebui să alegem

1. Orezul sălbatic Pe primul loc, specialista pune orezul sălbatic, despre care precizează că „în realitate, nu este propriu-zis un orez”. Fiind vorba despre sămânța unei alte plante, are caracteristici nutriționale diferite de cele ale orezului comun. Dr. Viña subliniază că acesta se remarcă printr-o „cantitate mai mare de fibre și proteine”, ceea ce oferă o senzație de sațietate prelungită și o „răspuns metabolic mult mai favorabil” după consum.

2. Orezul prefiert Doctorul subliniază că procesul de prefierbere la vapori îi conferă acestuia proprietăți speciale. Pe de o parte, este mai bogat în micronutrienți precum seleniul, calciul sau vitamina B6. Pe de altă parte, acest proces reduce cantitatea de acid fitic, o substanță care „poate interfera cu absorbția adecvată a fierului și a zincului” în anumite circumstanțe.

Mai mult, Dr. Viña evidențiază un aspect crucial: procesul de prefierbere face ca o parte din carbohidrați să fie „mai puțin accesibili, mai greu de digerat”, ceea ce generează un efect prebiotic (hrănește bacteriile bune din intestin) și previne creșterea bruscă a glicemiei după masă.

3. Orezul basmati În al treilea rând, specialista menționează orezul basmati. Compoziția sa, cu o proporție mai mare de amiloză și una mai mică de amilopectină, favorizează o digestie mai lentă. Acest lucru se traduce prin „mai multă sațietate” și un răspuns glicemic mai bun față de alte tipuri de orez rafinat.

De ce nu recomandă acest medic orezul integral

În final, Isabel Viña se arată mult mai critică la adresa orezului integral. Deși recunoaște că acesta aduce un gram sau două de fibre în plus față de varianta albă, avertizează că, în multe cazuri, „nu mă convinge”.

Motivul principal invocat de expertă este conținutul mai ridicat de arsenic. Deoarece arsenicul se acumulează preponderent în învelișul exterior al bobului (tărâța care este păstrată la orezul integral), consumul frecvent poate reprezenta o problemă, anulând beneficiul adus de cantitatea infimă de fibre suplimentare.

Sfat pentru a rezolva problema toxicității

Dacă totuși decizi să alegi orezul integral, o metodă de a reduce nivelul de arsenic este să îl speli foarte bine și să îl fierbi în multă apă (ca pe paste), scurgând apa la final.