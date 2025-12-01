Opt noi cazuri suspecte de pestă porcină africană lângă Barcelona, pe fondul unui risc uriaş pentru exporturile Spaniei

Opt mistreţi cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost identificaţi în apropiere de Barcelona, pe măsură ce Spania încearcă să limiteze impactul economic asupra unei industrii a cărnii de porc evaluată la miliarde de euro, a relatat duminică ziarul La Vanguardia, citat de Reuters, transmite News.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Două cazuri au fost confirmate deja, iar alte 12 sunt în curs de testare, ceea ce ar putea ridica numărul total la 14.

Guvernul catalan a cerut sprijinul armatei pentru a ajuta la controlul focarului, refuzând să confirme numărul exact al cazurilor suspecte.

Aproximativ o treime dintre certificatele de export pentru carnea de porc din Spania, cel mai mare producător din Uniunea Europeană, au fost deja blocate după apariţia primului focar de pestă porcină africană din 1994.

”Din 400 de certificate către 104 ţări, o treime sunt blocate. Lucrăm pentru a le redeschide cât mai repede”, a declarat ministrul Agriculturii, Luis Planas.

Exporturile de carne de porc ale Spaniei sunt evaluate la 8,8 miliarde de euro anual, iar autorităţile încearcă să evite pierderea pieţelor internaţionale.

Virusul nu afectează oamenii, dar se răspândeşte rapid la porci şi mistreţi. Mai multe ţări au reacţionat deja: Taiwanul a interzis importurile de carne de porc şi animale vii, China a blocat importurile din provincia Barcelona, iar Marea Britanie şi Mexicul au suspendat temporar importurile de produse din carne de porc din Spania.