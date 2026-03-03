Operator economic din zona portului Brăila, amendat cu 10.000 de lei de comisarii Gărzii de Mediu pentru emiterea de pulberi organice, în timpul manipulării cerealelor

03 mart. 2026, Climalert
FOTO: Corteva România

Un operator economic din zona portului Brăila a fost amendat cu 10.000 de lei de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brăila, în urma constatării unor emisii de pulberi organice generate în timpul manipulării cerealelor, fapt ce a afectat calitatea aerului, informează instituţia.

Controlul a fost efectuat în urma unei sesizări şi a vizat activitatea de depozitare şi manipulare a cerealelor – porumb vrac -, respectiv încărcarea acestora într-o barjă fluvială, transmite Agerpres.

„În urma unei sesizări, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brăila au efectuat un control de specialitate la un operator economic ce îşi desfăşoară activitatea în zona portului Brăila, vizând respectarea normelor de protecţie a mediului, acesta desfăşurând activităţi de depozitare şi manipulare a cerealelor (porumb vrac), respectiv încărcarea acestora într-o barjă fluvială. Gestionare necorespunzătoare a fluxului tehnologic a generat emisii de pulberi organice care, sub acţiunea vântului, au fost antrenate în atmosferă şi în vecinătatea amplasamentului, afectând calitatea aerului”, a transmis Garda de Mediu Brăila.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, operatorul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 10.000 de lei.

Totodată, au fost impuse măsuri pentru remedierea deficienţelor şi eliminarea riscului de poluare.

Reprezentanţii instituţiei au reamintit că operatorii economici au obligaţia de a asigura măsuri de izolare şi protecţie în timpul manipulării mărfurilor pulverulente, pentru prevenirea disconfortului populaţiei şi a degradării calităţii mediului.

