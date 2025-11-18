Lumea se confruntă cu o criză a foamei care se adânceşte, în condiţiile în care resursele nu ajung să acopere necesităţile, a avertizat marţi Programul Alimentar Mondial (PAM) al Naţiunilor Unite, denunţând scăderea drastică a finanţării umanitare, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Nu mai puţin de 318 milioane de oameni ar urma să se confrunte anul viitor cu foamea la nivel de criză sau chiar mai grav, mai mult decât dublu faţă de 2019, atenţionează PAM, cu sediul la Roma, în Perspectivele sale Globale 2026.

Programul mondial alimentar ONU anticipează că va primi doar jumătate din finanțările anunțate

Reducerea finanţării umanitare face însă ca PAM să poată planifica pentru 2026 doar asistenţa pentru circa 110 milioane dintre cele mai vulnerabile persoane, cu un cost de 13 miliarde de dolari, a precizat agenţia. Iar previziunile actuale sugerează că ar putea primi doar aproximativ jumătate din această sumă.

“Lumea se luptă simultan cu foametea, în Gaza şi în anumite părţi ale Sudanului. Acest lucru este complet inacceptabil în secolul al XXI-lea”, a subliniat Cindy McCain, director executiv al PAM, într-un comunicat.

“Foamea devine tot mai înrădăcinată. Ştim că soluţiile timpurii şi eficiente salvează vieţi, dar avem nevoie disperată de mai mult sprijin”, a insistat ea.

Cel mai mare donator al PAM, Statele Unite, şi-au redus drastic ajutorul extern sub preşedintele Donald Trump, iar alte ţări importante au făcut sau au anunţat de asemenea reduceri ale asistenţei.

PAM a indicat luna trecută că se aşteaptă să primească cu 40% mai puţine fonduri faţă de anul precedent pentru 2025, rezultând un buget estimat de 6,4 miliarde de dolari, în scădere de la 10 miliarde de dolari în 2024.

Conflictele, condiţiile meteorologice extreme şi instabilitatea economică ar urma să determine o insecuritate alimentară severă, a atenţionat PAM. În 2025, eforturile sale de prevenire a foametei au retras comunităţi de pe pragul înfometării, dar criza generală nu dă semne de atenuare.

Agenţia precizează că va furniza ajutor alimentar şi nutriţional de urgenţă, va ajuta comunităţile să devină rezistente la şocurile alimentare şi va oferi asistenţă tehnică pentru a consolida sistemele naţionale, folosind în acelaşi timp tehnologia pentru creşterea eficienţei.

“PAM oferă o gură de oxigen esenţială persoanelor aflate în prima linie a conflictelor şi dezastrelor şi transformăm modul în care lucrăm pentru a investi în soluţii pe termen lung”, a mai spus McCain.

“Eradicarea foamei înrădăcinate necesită un sprijin susţinut şi un angajament global real”, a insistat ea, îndemnând guvernele şi donatorii să investească în soluţii dovedite pentru a combate criza alimentară şi a se apropia de obiectivul zero foamete.