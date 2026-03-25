Târgul tradiţional de „Buna Vestire”, care are loc miercuri la Tismana, reuneşte obiceiuri vechi, meşteşuguri locale şi momente artistice, transformând centrul oraşului într-un spaţiu viu al tradiţiei, transmite Agerpres.

Târgul de primăvară este locul în care gospodarii îşi refac proviziile pentru noul sezon agricol.

Vizitatorii pot găsi o ofertă variată de seminţe pentru grădină, dar şi produse de artizanat: oale, ulcele, străchini şi alte obiecte realizate de meşteri populari, păstrând tehnici şi modele tradiţionale.

Evenimentul marchează şi tradiţia piscicolă a zonei prin organizarea „Sărbătorii păstrăvului”, producătorii locali aducând în faţa publicului peşte proaspăt, preparate gătite pe loc, într-un demers care promovează specificul gastronomic al zonei.

Târg de ceramică și semințe

„Astăzi, în oraşul Tismana are loc tradiţionalul Târg de Buna Vestire, care poartă numele de Târgul de ceramică şi seminţe. Este un târg cu o vechime de peste un secol, un târg la care se adunau în vechime oamenii pentru a-şi face minimul de provizii pentru începutul lucrărilor agricole de primăvară.

- articolul continuă mai jos -

Târgul acesta a luat fiinţă cel mai probabil datorită faptului că în zonă există Mănăstirea Tismana, un loc în care oamenii se adunau la marile sărbători şi în contextul începutului de primăvară, având în vedere că zona Tismana este arhicunoscută ca o zonă încărcată de tradiţie şi de meşteşug, oamenii scoteau, pe lângă ceramică, cusături, şi seminţe, care să fie cumpărate de cei care vizitau zona. În felul acesta a luat naştere târgul de primăvară, care s-a perpetuat”, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Gorj, Ionuţ Viorel Bordeiaşi.

Programul târgului include şi spectacole folclorice.

Evenimentul este organizat de Primăria şi Consiliul Local Tismana, Casa de Cultură „George Coşbuc”, CJCPCT Gorj şi Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuşi”.