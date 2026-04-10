Pare un gest banal și comod, dar prosopul lăsat pe ușa cuptorului poate deveni un risc real de incendiu. Într-un interviu acordat publicației The Kitchn, pompierul Nicholai Allen avertizează că acest obicei frecvent în bucătării expune materialele textile direct la surse de căldură și poate duce la situații periculoase.

Să fim sinceri: câți dintre noi țin un prosop agățat de mânerul cuptorului? Probabil mulți. Este comod, la îndemână și, în plus, arată bine. Dar acest obicei aparent banal poate ascunde un risc real.

Pompierul Nicholai Allen, fondatorul organizației Safe Soss, explică de ce nu este bine să ții prosopul lângă cuptor:

„Este un exemplu perfect despre cum obiceiurile de zi cu zi pot crea riscuri ascunse”, explică Allen. „Prosopul de bucătărie este un material inflamabil, iar regulile de siguranță spun clar că orice poate arde trebuie ținut departe de sursele de căldură. Agățarea lui pe ușa cuptorului poate părea inofensivă, dar îl plasează direct într-o zonă unde temperatura poate crește rapid și imprevizibil.”

- articolul continuă mai jos -

Chiar și atunci când cuptorul nu este pornit, căldura reziduală se poate elibera prin fantele de ventilație, marginile ușii și suprafețele din jur. În timp, un prosop lăsat acolo se poate usca, încălzi și chiar atinge zone mai fierbinți — sau plita, în cazul unui aragaz pe gaz. Iar dacă este și pătat cu grăsime, riscul crește considerabil.

Poți fi tentat să crezi că „dacă e electric, nu e o problemă” sau că un aragaz mai vechi nu poate provoca un incendiu serios. În realitate, spune Nicholai Allen, toate tipurile de cuptoare implică un anumit grad de risc. Modelele mai vechi pot avea suprafețe exterioare mai fierbinți sau garnituri uzate, iar cele pe gaz adaugă și flacăra deschisă. „Indiferent de tipul cuptorului, depozitarea prosoapelor pe ușă nu este o practică sigură”, subliniază acesta.

Ce spun organizațiile de siguranță

Recomandările sunt susținute și de National Fire Protection Association (NFPA), care indică gătitul drept principala cauză a incendiilor domestice în SUA. Regula este simplă: ține departe de sursele de căldură orice material inflamabil — prosoape, mănuși de bucătărie sau produse din hârtie. Cu alte cuvinte, zona de gătit trebuie să rămână cât mai liberă.

Unde ar trebui să ții prosopul de bucătărie

Așadar, unde este locul potrivit pentru prosoapele de bucătărie? Nicholai Allen recomandă să le păstrezi la îndemână, dar departe de orice sursă de căldură. Cârligele de perete, barele laterale sau un sertar aflat la distanță de cuptor sunt variante sigure și practice.

O soluție simplă este să dedici un sertar pentru prosoape, mănuși de bucătărie și suporturi pentru oale, astfel le ai aproape, dar fără să-ți asumi riscuri inutile.

În plus, Allen recomandă să ai la îndemână și o pătură antiincendiu, ușor de folosit în caz de urgență. Este un detaliu mic, dar care poate face o diferență majoră dacă lucrurile scapă de sub control.

Concluzia e simplă: prosopul nu are ce căuta pe ușa cuptorului. Este un obicei comod, dar riscant, iar uneori, cele mai banale gesturi sunt și cele care pot crea probleme.