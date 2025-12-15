Combaterea biologică a dăunătorilor a reprezentat, timp de decenii, una dintre cele mai mari reușite ale agriculturii moderne. Folosirea insectelor benefice pentru a controla afidele (cunoscute și sub numele de păduchi de plante) a redus semnificativ nevoia de pesticide chimice. Totuși, cercetări recente arată că această metodă începe să întâmpine noi provocări, notează BBC.

Succesul controlului biologic în agricultură

În multe ferme, insectele prădătoare sunt folosite cu succes pentru a proteja culturile. Printre acestea se numără viespile parazite microscopice, care au devenit un aliat de nădejde împotriva afidelor.

Un exemplu vine din Shropshire, aproape de Newport, unde fermierul Gabriel Slabbert continuă să producă căpșuni chiar și la începutul lunii noiembrie. Pentru a-și proteja culturile, el folosește viespi minuscule, nu mai mari decât un bob de orez.

„Este un instrument esențial pentru fermieri”, spune Slabbert, subliniind faptul că multe pesticide sunt astăzi restricționate sau chiar interzise, iar lanțurile mari de supermarketuri cer reducerea utilizării substanțelor chimice.

Cum funcționează viespile împotriva afidelor

Spre deosebire de buburuze, care consumă afidele, aceste viespi acționează diferit. Ele sunt eliberate în cultură prin intermediul unor tuburi suspendate pe marginea sistemelor de irigație.

Odată eliberate, viespile injectează un ou în interiorul afidei. Larva care se dezvoltă în interiorul acesteia omoară gazda, oprind astfel răspândirea dăunătorilor și permițând plantelor să se dezvolte sănătos.

Un semnal de alarmă din partea cercetătorilor

Cercetătorii de la Universitatea Harper Adams au descoperit însă că această metodă nu mai este la fel de eficientă în toate cazurile. Laura Martinez-Chavez, specialist în domeniu, explică faptul că rezultatele sunt inegale.

„Uneori funcționează foarte bine, dar alteori nu funcționează deloc sau nu sunt la fel de eficiente pe cât se așteaptă fermierii”, afirmă ea.

Afidele încep să dezvolte rezistență

Fenomenul nu este neobișnuit în natură. De-a lungul timpului, dăunătorii au dezvoltat rezistență la pesticide chimice, iar acum se observă un proces similar în cazul controlului biologic.

Anumite populații de afide au evoluat mecanisme care împiedică dezvoltarea ouălor depuse de viespi în interiorul lor. Astfel, viespile nu mai reușesc să omoare afidele, devenind mai puțin eficiente sau chiar inutile.

„Așa funcționează evoluția”, explică entomologul profesor Tom Pope. „Mai întâi o specie dezvoltă rezistență, iar apoi cealaltă evoluează pentru a o depăși.”

Soluții posibile pentru viitor

Cercetătorii studiază în prezent procese genetice complexe care stau la baza acestui fenomen și colaborează cu firmele care cresc și comercializează viespi pentru combaterea biologică.

Soluția cea mai promițătoare pare a fi diversificarea fondului genetic al viespilor și al altor insecte prădătoare. Un amestec genetic mai variat ar putea permite prădătorilor să evolueze mai rapid și să depășească rezistența dezvoltată de afide.

De ce este important să acționăm acum

Deocamdată, amploarea fenomenului nu este pe deplin cunoscută. Cu toate acestea, specialiștii consideră că intervenția timpurie este esențială pentru a menține eficiența controlului biologic pe termen lung.

Prin adaptare și inovație, agricultura poate continua să reducă dependența de pesticide chimice și să protejeze atât culturile, cât și mediul înconjurător.