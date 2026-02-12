Într-un context internațional în care nivelul general de stres este în creștere, localurile de toate felurile încearcă să ofere tot mai mult experiențe, și nu doar simple consumații. Iar ca un nivel superior al atmosferei rexatate se impun pas cu pas restaurantele, cafenelele și barurile amenajate să semene cu sufrageria domestică. Ieși în oraș dar te simți ca acasă.

Ce se înțelege prin „third spaces”

Sunt așa numitele „third spaces”, așa cum au fost ele definite undeva în anii 80, în contextul în care prin „first place” se înțelege casa, iar prin „second place” se înțelege spațiul de la muncă.

E vorba de cafeneaua de la colțul blocului, barul situat la doi pași de casă, restaurantul unde nu mergi doar să mănânci, ci să îți petreci timp, librăria cu cafenea, ceainăria preferată, wine barul cu aperitive incluse, bistroul preferat etc. La fel cum încep să facă parte din acest tip de spațiu și piețele, frizeriile, atelierele de orice fel etc.

Caracteristica lor comună este atmosfera relaxă, accesibilitatea, familiaritatea, o percepție diferită a trecerii timpului și posibilitatea de a conversa în voie. Și exact acest tip de atmosferă propun și localurile care încep să arate ca niște sufragerii mai mari în care nu stai la masă, ci trântit pe un fotoliu sau canapea.

O atmosferă dată de felul în care este conceput spațiul, la pachet cu detaliile care îl alcătuiesc și îl definesc. Câteva exemple de astfel de localuri oferă publicația gastronomică Eater.

Atmosfera domestică precum într-o casă la tropice din Manhattan

La New York, Brass & Tusk Bar, deschis în urmă cu doi ani în hotelul Evelyn din Manhattan, întregul spațiu a fost gândit să te facă să simți că intri în casa luxoasă a unui colecționar de artă european, cu gusturi impecabile. Designul aparține studioului Islyn Studio, care descrie proiectul drept „o scrisoare de dragoste adresată apartamentelor pariziene din anii 1920”.

„Ni l-am imaginat ca pe un salon francez, o anticameră intimă, un preambul firesc pentru cina de la Brass”, explică Ashley Wilkins, fondatoarea și directoarea creativă a studioului. Inspirația a venit inclusiv din povestea celebră a unui apartament parizian descoperit intact după decenii, sigilat în timp până la moartea proprietarei sale, Madame de Florian, la 91 de ani.

Interiorul este dominat de canapele aurii, pufoase, otomane generoase, palmieri de interior și covoare moi. Draperiile roșii estompează granița dintre barul de stridii și restaurantul propriu-zis, condus de chefii Jeremiah Stone și Fabián Von Hauske Valtierra. Este genul de spațiu în care, așa cum spun designerii, „aerul vibrează de o energie calmă, fără grabă”.

Un restaurant care seamănă cu un living nu este o necesitate absolută, dar e întotdeauna un mare plus. În astfel de spații, se întâmplă ceva aproape fizic: umerii se relaxează, pofta de mâncare crește și, chiar dacă mănânci singur, nu mai ai senzația că ești un client care trebuie să-și termine masa cât mai repede, ci mai degrabă un o persoană așezată confortabil și care împarte masa cu alți oameni la fel de relaxați.

Ca o vizită într-o casă din revistă

În Brooklyn, Carousel a deschis în 2024 cu zone de conversație tip „conversation pit”, iar în SoHo, Pearl Box a devenit rapid o locație iconică datorită tavanului său neobișnuit, mochetelor roșii și detaliilor elegant-kitsch. Sunt spații care dau senzația unei vizite într-o casă prezentată de o revistă de design, genul de locuință în care ți-ai dori să trăiești sau, măcar, să fii invitat.

În 2026, după mai bine de un deceniu de minimalism steril, cu pereți albi și mobilier impersonal, publicul începe să prefere o estetică mai personală, mai caldă. La Honeysuckle, în Philadelphia, restaurantul are aerul unui living deschis, cu canapele confortabile, încurajând conversația și relaxarea. Tot la New York, barul Schmuck s-a deschis cu ambiția declarată de a fi o sufragerie, completată de celebrele canapele Togo, pe care îți vine să te ghemuiești.

În Los Angeles, Kissaten Corazon mizează pe fotolii de mai multe stiluri adunate la un loc și o atmosferă de „biroul bunicului”, iar Baby Bistro, deschis într-o casă de tip Craftsman, propune mâncare de sezon într-un cadru intim. La San Francisco, Left Door funcționează la etajul unei case victoriene, cu un living atât de spectaculos încât pare scena perfectă pentru un roman polițist clasic.