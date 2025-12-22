O masă de grăsime care ar cântări aproximativ 100 de tone a fost descoperită în canalizare în estul Londrei, transmite Agerpres.

Aşa-numitul “fatberg” – o masă de grăsime, unsoare şi uleiuri închegate – a fost descoperit în Whitechapel şi are aproximativ 100 de metri lungime, relatează luni DPA/PA Media.

Acest “fatberg” a fost supranumit “nepotul” celui descoperit în Whitechapel în 2017, care cântărea 130 de tone şi se întindea pe 250 de metri.

Masa de grăsime din 2017 s-a numărat printre cele mai mari descoperite vreodată în acest oraş, iar o mostră din ea a fost expusă la London Museum.

Acest nou “fatberg” a determinat compania Thames Water să îi îndemne pe oameni să se gândească cu atenţie la ce aruncă în chiuvete sau în toalete în timpul perioadei sărbătorilor de iarnă.

Un reprezentant al Thames Water, Tim Davies, şeful operaţiunilor de tratare a deşeurilor din nordul Londrei, a declarat că operaţiunea de îndepărtare a acestui blocaj ar putea dura “săptămâni întregi până la finalizare”.

“Acest ‘fatberg’ recent demonstrează exact ce se întâmplă atunci când grăsimile, uleiurile şi şerveţelele umede ajung în canalizare – ele nu dispar, ci se acumulează şi provoacă daune grave. Costul curăţării blocajelor şi al reparării canalizării se ridică la zeci de milioane de lire sterline în fiecare an şi, în cele din urmă aceşti bani provin de la clienţii noştri”.

Compania a observat o înmulţire sezonieră a acestor blocaje în lunile decembrie şi ianuarie şi a precizat că sumele cheltuite pentru îndepărtarea lor pot ajunge la 2,1 milioane de lire sterline în această perioadă de două luni.

Compania a îndemnat populaţia să îndepărteze resturile alimentare de pe orice vas murdar, să se asigure că găurile de scurgere sunt prevăzute cu o sită şi să evite turnarea alimentelor lichide în chiuvetă, cum ar fi sosurile sau smântâna.