Cu ocazia Zilei Mondiale a Pâinii, Asociația Spaniolă a Consumatorilor a lansat un ghid practic destinat să îi ajute pe cetățeni să identifice o pâine de calitate și să facă alegeri informate în magazin. Documentul demontează mituri comune, cum ar fi cel potrivit căruia produsele mai scumpe sunt automat mai bune sau că utilizarea tehnologiei prin frig în procesul de fabricație ar diminua calitatea finală.
Asociația subliniază că un produs de calitate este rezultatul echilibrului dintre ingrediente, rețetă, fermentație, frământare, coacere și conservare. De asemenea, se avertizează că expresii precum „maia”, „integral”, „artizanal”, „multicereale” sau „proaspăt copt” pot fi utile, dar nu garantează prin ele însele un produs superior.
„Consumatorul găsește o varietate tot mai mare de pâine, dar și numeroși termeni care pot crea confuzie. Etichete precum maia sau proaspăt copt oferă informații, dar niciuna nu este o garanție automată a calității”, a explicat Miguel Ángel Ruiz, președintele organizației.
Ghidul acordă o atenție deosebită tehnologiei bazate pe controlul temperaturii (păstrarea prin frig/congelarea controlată), aplicată în diverse etape de producție și distribuție. Experții clarifică faptul că frigul nu creează calitatea, ci doar o conservă.
Dacă aluatul a fost pregătit corect, cu făinuri bune, hidratare optimă și timp suficient de fermentație, tehnologia prin frig menține aceste proprietăți până la coacerea finală.
În cazul pâinilor parțial coapte, procesul permite finalizarea coacerii aproape de momentul achiziției, obținându-se o coajă crocantă, aromă și o textură proaspătă fără a fi nevoie de un laborator complet de brutărie în fiecare magazin.
Această tehnologie le permite magazinelor să adapteze coacerea în funcție de cererea zilnică, să realimenteze rafturile cu pâine proaspătă și să reducă semnificativ risipa alimentară.
Pentru a face o alegere corectă la raft, organizația le propune cumpărătorilor un set de verificare în șapte pași:
Pentru a ilustra modul în care pot fi aplicate aceste reguli, asociația a analizat șapte tipuri de pâine disponibile în marile lanțuri de supermarketuri din Spania (fără a face un clasament sau o recomandare directă de cumpărare)
Concluzia ghidului subliniază că cea mai scumpă opțiune nu este obligatoriu și cea mai sănătoasă, iar informarea corectă le permite consumatorilor să găsească pâine de calitate adaptată fiecărui buget, scrie merca2.
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