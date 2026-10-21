Fructe de mare la automat direct în parcare. Serviciul neobișnuit lansat în Spania pentru cei care vor să cumpere când magazinele sunt închise

21 oct. 2026, Retail
Fructe de mare la automat direct în parcare. Serviciul neobișnuit lansat în Spania pentru cei care vor să cumpere când magazinele sunt închise
Foto: Welgood Technologies
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Cuprins
  1. Ce produse pot fi cumpărate și la ce prețuri
  2. În ce parcări sunt amplasate automatele
  3. Extinderea ofertei pentru hrana pentru animale de companie

O companie care administrează parcări subterane în orașul Vigo (Galicia, Spania) a lansat un serviciu inedit destinat șoferilor: automate care vând fructe de mare congelate, ideale pentru cei care doresc să cumpere rapid ceva de mâncare după terminarea programului, chiar și când magazinele sau piețele sunt închise, anunță Mediafax.

Ce produse pot fi cumpărate și la ce prețuri

Automatele puse la dispoziție oferă ingrediente congelate de calitate, pregătite pentru gătire rapidă.

Produsele disponibile sunt de multe feluri. langustine pescuite în sălbăticie, cozi de creveți regali curățate și creveți cu carapaca parțial tăiată pentru o decojire facilă.

Prețurile variază între 14,10 și 20,60 euro, în funcție de cantitate. Gama include cutii de 800 de grame, dar și pachete mai mici, de aproximativ 200 de grame.

Achiziția se face exclusiv cu cardul bancar, iar administratorii lucrează deja la integrarea opțiunii de rezervare și cumpărare direct prin aplicația mobilă a parcării.

În ce parcări sunt amplasate automatele

Compania deține în total 19 automate amplasate în opt dintre parcările sale din oraș, însă gama de fructe de mare este disponibilă în prezent în cinci locații strategice din orașul Vigo:

  • Urzaiz
  • Policarpo Sanz
  • Independencia
  • Náutico Cíes
  • Pintor Colmeiro

Extinderea ofertei pentru hrana pentru animale de companie

Succesul conceptului a determinat compania să extindă oferta și către proprietarii de animale de companie. Sub marca Pit&Pet, o parte dintre automate comercializează hrană refrigerată și congelată pentru câini, gustări, iaurturi, înghețată specială pentru animale, jucării și produse de igienă.

Deși proiectul automatelor cu fructe de mare este limitat deocamdată la nivelul orașului Vigo, administratorii nu exclud extinderea acestuia în alte mari orașe din Spania dacă cererea va rămâne ridicată.

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