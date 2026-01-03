Sărbătorile nu trebuie să fie sinonime cu excesele alimentare. Nutriționistul Tania Fântână explică cum putem mânca echilibrat fără să pierdem plăcerea mesei: „Nu trebuie să renunți la bucuria mâncării ca să fii sănătos”, spune ea.



Printre recomandările specialistei se numără: mișcare ușoară după masă, gătit acasă cu ingrediente sănătoase, mâncatul conștient și alegerea proteinelor slabe. Legumele nu trebuie să lipsească de pe farfurie, iar preparatele tradiționale pot fi adaptate: coacerea în loc de prăjire, reducerea zahărului și a uleiului, înlocuirea maionezei cu iaurt sau muștar.

Tania Fântână subliniază și importanța de a ști când să te oprești: „Alege să te ridici puțin flămând de la masă. Nu trebuie să simți că mănânci tot ce găsești doar ca să nu rămână.” Astfel, mesele de sărbători pot fi savuroase, echilibrate și prietenoase cu sănătatea.