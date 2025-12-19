Comisia Europeană a salutat votul final al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la propunerea Comisiei de modificări specifice ale Regulamentului UE privind defrişările (EUDR), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Modificările convenite asigură claritate şi previzibilitate în ceea ce priveşte termenele şi cerinţele pentru operatorii economici. Acestea prevăd un an suplimentar pentru pregătirile operatorilor economici înainte de intrarea în vigoare a RDUE la 30 decembrie 2026. Pentru microîntreprinderi şi operatorii mici, perioada se prelungeşte până la 30 iunie 2027, cu excepţia celor care fac deja obiectul Regulamentului UE privind lemnul (EUTR).

Modificările convenite limitează şi mai mult obligaţia de a depune declaraţii privind diligenţa necesară la primul operator care introduce pe piaţă produsele relevante. Acestea înlocuiesc, de asemenea, depunerea periodică a declaraţiilor privind diligenţa necesară cu o declaraţie unică simplificată pentru microîntreprinderi şi micii operatori primari din ţările cu risc scăzut, transmite Agerpres.

În ansamblu, aceste modificări vor reduce încărcarea de date în sistemul informatic, astfel încât acesta să poată gestiona declaraţiile privind diligenţa necesară preconizate şi declaraţiile simplificate prezentate de toţi operatorii. Acest lucru va asigura buna funcţionare a sistemului informatic, care este necesar pentru o punere în aplicare fără probleme a RDUE.

“Acum trebuie să ne asigurăm că RDUE produce rezultate pe teren. Combaterea defrişărilor şi a degradării pădurilor la nivel mondial este una dintre cele mai urgente provocări ale vremurilor noastre, deoarece acestea sunt factori importanţi ai schimbărilor climatice şi ai pierderii biodiversităţii, se arată în comunicatul Executivului comunitar

“Odată cu acordul privind normele UE în materie de defrişare, întreprinderile pot continua să se pregătească pentru aplicarea RDUE. Aceasta oferă certitudinea şi previzibilitatea necesare şi va face posibilă punerea în aplicare a legii în cel mai eficient mod posibil pentru a reduce defrişările la nivel mondial”, a declarat comisarul pentru mediu, rezilienţă în domeniul apei şi o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.