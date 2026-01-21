Diabetologia românească marchează un moment de referinţă prin publicarea unui nou Tratat de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, o lucrare amplă şi actualizată, care reflectă transformările profunde ale medicinei moderne şi maturitatea profesională a comunităţii de specialitate din România, transmite Agerpres.

Diabetul zaharat, obezitatea şi bolile metabolice reprezintă astăzi domenii centrale ale medicinei contemporane, atât prin prevalenţa lor în continuă creştere, cât şi prin complexitatea mecanismelor fiziopatologice implicate, impactul major asupra sănătăţii publice şi necesitatea unei abordări integrate, multidisciplinare, fundamentate pe dovezi ştiinţifice. În acest context, apariţia unui nou tratat dedicat acestui domeniu depăşeşte sfera unui demers editorial şi devine un act de responsabilitate profesională, precum şi un pas necesar pentru consolidarea identităţii specialităţii.

Ultimul tratat de referinţă din această arie a fost publicat în anul 2011. De atunci, domeniul a cunoscut evoluţii spectaculoase: redefinirea paradigmelor terapeutice în diabet, cu accent pe protecţia cardio-reno-metabolică, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor de monitorizare şi administrare a insulinei, aprofundarea rolului nutriţiei, al microbiomului şi al medicinei personalizate, precum şi recunoaşterea obezităţii ca boală cronică, complexă, cu impact sistemic. În acest interval, nevoia unei bibliografii de referinţă, actualizate şi adaptate realităţilor clinice şi academice din România, a devenit nu doar evidentă, ci indispensabilă.

“Noul Tratat de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice a fost conceput tocmai pentru a răspunde acestei nevoi. Lucrarea oferă o abordare comprehensivă şi integrată, acoperind întregul spectru al domeniului: de la fundamentele fiziopatologice şi diagnostice, până la managementul clinic, prevenţie, complicaţii, algoritmi decizionali şi perspectivele viitoare ale specialităţii. Fiecare capitol reflectă stadiul actual al cunoaşterii, cu o orientare practică, aplicabilă în activitatea clinică zilnică, dar şi cu profunzimea necesară formării academice şi dezvoltării profesionale continue”, a declarat Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar, coordonator colectiv redacţional, preşedinte al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.

Noul tratat a fost adoptat ca sursă bibliografică pentru susţinerea examenului de Medic Specialist în specialitatea Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, începând cu sesiunea de toamnă 2026. Lucrarea este rezultatul unui efort colectiv remarcabil, reunind contribuţia a 145 de autori, specialişti recunoscuţi.

“Le mulţumesc pentru rigoarea, timpul şi energia investite, pentru spiritul de echipă şi pentru disponibilitatea de a construi împreună un reper profesional. Într-o epocă în care presiunea clinică şi academică este tot mai mare, realizarea unei asemenea lucrări reprezintă o dovadă clară de angajament faţă de specialitate şi faţă de pacienţi. Totodată, acest demers editorial reflectă angajamentul diabetologiei româneşti de a se alinia standardelor internaţionale şi de a-şi afirma rolul activ în comunitatea ştiinţifică europeană şi globală. Tratatul devine astfel un instrument de coeziune profesională, o punte între generaţii de medici, între mediul academic şi practica clinică, între ghiduri şi realităţile din sistemul medical”, a precizat Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar.

Prin rigoare, actualitate şi viziune, lucrarea susţine formarea unei culturi profesionale centrate pe excelenţă, responsabilitate şi colaborare şi demonstrează că proiectele coerente şi durabile pot fi construite atunci când există o direcţie strategică asumată şi un efort comun.

“Dedicăm această lucrare tuturor profesioniştilor care, zi de zi, îngrijesc persoane cu diabet zaharat, obezitate şi boli metabolice, conştienţi că, dincolo de algoritmi şi ţinte terapeutice, miza reală este calitatea şi durata vieţii pacienţilor. Acest tratat este despre ştiinţă, dar şi despre responsabilitate. Despre prezent, dar mai ales despre viitorul pe care avem datoria să îl construim împreună”, a mai spus Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar.

Tratatul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice este disponibil integral, GRATUIT, pentru citire şi descărcare, pe pagina Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.