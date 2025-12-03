Articole / Reportaje

Nicușor Dan, despre situația de la barajul Paltinu: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române”

Redacția 3 decembrie 0 comentarii
Nicușor Dan-barajul-Paltinu Sursa foto: captură video YouTube

Președintele Nicușor Dan a avut astăzi o primă reacție în legătură cu situația de la barajul Paltinu, în contextul în care o serie de reprezentanți PSD din guvern au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), relatează g4media.ro într-o transmisie live care a cuprins declarații pe mai multe teme.

„Să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, să luăm aceste declarații în această cheie. În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situații trebuie să stabilim vinovații. Sunt autorități de control care vor face asta, dar în opinia mea vinovăția este la Apele Române”, a spus președintele.

By Redacția

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *