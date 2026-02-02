Nemulţumită de carnea de porc occidentală, China vrea să revină la porcii negri

Gao Xianghua este o mamă fericită anul acesta pentru că ştie că adolescenţii ei vor termina cu nerăbdare burta de porc pe care o găteşte pentru sărbătoarea de Anul Nou Lunar. Secretul ei? Carnea de porc neagră chinezească, transmite Agerpres.

„Vreau ca ai mei copii să mănânce carnea de porc bună pe care o mâncam când eram mică. Nu carnea de porc ieftină, de calitate inferioară şi produsă rapid, care a pătruns în viaţa copiilor mei”, a spus Gao în timp ce comanda coaste, picioare şi cârnaţi de porc negru în valoare de 1.000 de yuani (144 dolari).

Gao este o reprezentant tipică a clasei de mijloc în ascensiune din China, care, nemaifiind mulţumită cu carnea de porc produsă în masă din rase occidentale de “porci albi” importate, este interesată de produse premium. În special pentru cumpărătorii mai în vârstă, carnea de porc neagră evocă copilăria, când porcii cu păr negru erau crescuţi acasă şi sacrificaţi pentru reuniunile de familie în preajma Anului Nou Lunar.

Cererea pentru ceea ce a fost comercializat drept “Wagyu-ul porcului”, cunoscut pentru textura sa mai grasă şi mai fragedă, este la rândul său o gură de oxigen pentru producătorii de carne de porc din China, aflaţi în dificultate. Carnea premium, care este de până la patru ori mai scumpă decât carnea de porc albă, mai comună, este unul dintre segmentele profitabile rămase după ani de supracapacitate şi scădere a preţurilor pe cea mai mare piaţă mondială de porci, conform interviurilor cu peste două duzini de producători de carne, analişti şi experţi.

Felul de mâncare cu carnea de porc hongshao rou, pe care o prepară Gao – preferatul lui Mao Zedong – era un lux înainte ca reformele din anii 1980 şi 1990 să inaugureze un lung boom “economic” şi să le ofere multora mijloacele de a se bucura de carne de mai multe ori pe an. Pentru a satisface această cerere, în anii 1990, China a început să importe soiuri occidentale de porci care se maturizau în cinci luni, faţă de anul necesar pentru porcii negri chinezi.

Anul trecut, China – cel mai mare producător de porci din lume – a sacrificat 720 de milioane de animale. Iar în ultimul trimestru al anului 2025, a produs 15,7 milioane de tone de carne de porc, cea mai mare cifră din trimestrul al patrulea din 2018.

Însă producţia mare a devenit o povară, iar aroma preferată a lui Mao s-a pierdut.

Preţurile cărnii de porc sunt în scădere de ani de zile din cauza cererii slabe, a stagnării economiei şi a gusturilor în schimbare; în decembrie, acestea au fost mai mici cu 14,6% faţă de anul precedent. Iar supracapacitatea de producţie a afectat profiturile industriei. Un important producător chinez de carne de porc, Wen Foodstuff Group, a declarat în ianuarie că profitul său net din 2025 a scăzut cu 40,7%, până la 46,1%, faţă de anul precedent. Iar Muyuan Foods, cel mai mare producător de carne de porc din lume, a declarat, de asemenea, că se aşteaptă ca profitul său din 2025 să scadă cu 12,2% până la 17,8%.

Pentru unii, carnea de porc neagră oferă o cale de ieşire. Yang Xinchun, un crescător de porci în vârstă de 49 de ani din Taizhou, a obţinut un profit net de peste un milion de yuani din carnea de porc neagră în 2025. Cei 1.000 de porci negri ai săi au compensat pierderile rezultate de pe urma celor 6.000 de porci albi. El a spus că pariul său a dat roade. A început să crească porci negri la sfârşitul anului 2024, după ce a aflat că gigantul de stat Bright Food Group se uită la piaţa premium pentru a evita pierderile.

„Oamenii vin la măcelăria mea în fiecare zi pentru a învăţa din experienţa mea”, a spus Yang, referindu-se la alţi producători de porci. El intenţionează să-şi extindă efectivele la 15.000 de porci negri şi cele trei măcelării ale sale cu carne de porc neagră la 40 de francize în acest an.

Numărul total de porci negri din oraşul lui Yang, Taizhou, a crescut la 30.000 în 2025, faţă de 10.000 în 2024, iar crescătorii locali de porci speră că efectivul va creşte la 100.000 până în 2027, a spus Gao.

Principalii producători chinezi de carne de porc îşi extind şi ei producţia. În noiembrie, Wen Foodstuff le-a spus investitorilor că îşi propune să devină marca numărul 1 de carne de porc neagră din China şi să ridice acest tip de carne la 5% din efectivul său până în 2027. Gigantul New Hope a declarat, de asemenea, toamna trecută că îşi extinde efectivul de peste 150.000 de porci negri.

Analiştii au declarat că se aşteaptă ca numărul de porci negri să crească cu 50%, la 30 de milioane, până la 32 de milioane, între 2024 şi 2026, sau aproximativ 5% din totalul porcilor din China.

Cererea depăşeşte oferta pe piaţa cărnii de porc premium din China cu aproximativ 15% până la 20%, dar nu este clar dacă carnea de porc neagră poate umple întregul gol, deoarece producătorii trebuie să dezvolte mărci şi lanţuri de aprovizionare în această industrie emergentă, au declarat analiştii.