Salata verde, unul dintre alimentele cel mai des asociate cu ideea de mâncare sănătoasă, a ajuns în centrul unei noi preocupări legate de poluarea invizibilă din sol. Un articol publicat de Food & Wine, pe baza unui studiu realizat la Texas A&M University, arată că nanoplasticele pot favoriza acumularea de cadmiu, un metal greu toxic, în frunzele comestibile ale salatei.

Potrivit cercetării, plantele de salată expuse simultan la nanoplastice și cadmiu au absorbit cu până la 61% mai mult cadmiu în frunzele comestibile decât plantele expuse doar la cadmiu. În același timp, nivelul nanoplasticelor din partea comestibilă a plantei a fost cu 67% mai mare atunci când metalul toxic era prezent, ceea ce sugerează că expunerea combinată amplifică riscul de contaminare.

Specialiștii spun că studiul a fost publicat în 2025 și a analizat reacția plantelor de salată în condiții controlate de laborator. Cercetătorii spun că, în mod normal, planta încearcă să limiteze efectul cadmiului, stocând o parte din el în rădăcini și dezvoltându-și sistemul radicular pentru a găsi zone de sol mai puțin contaminate. Însă prezența nano- și microplasticelor pare să împiedice acest mecanism natural de apărare.

Mai mult, echipa de la Texas A&M susține că nanoplasticele par să provoace în plantă un tip de stres oxidativ, comparat în articol cu inflamația la oameni. Acest stres suplimentar ar slăbi și mai mult capacitatea plantei de a se proteja. În paralel, rădăcinile dezvoltă mai multe ramificații în condiții de expunere la cadmiu, iar aceste zone noi de creștere creează mai multe puncte prin care nanoplasticele pot pătrunde în plantă.

Studiul, în laborator

Cadmiul este descris ca un metal greu prezent în mod natural în sol, dar și unul dintre cele mai toxice pentru oameni și animale. El poate ajunge în culturi prin apă și prin anumite îngrășăminte. Articolul amintește că expunerea la cadmiu a fost asociată în alte cercetări cu afectarea ficatului, rinichilor și oaselor, precum și cu un risc mai mare pentru mai multe tipuri de cancer.

Autorii studiului spun că rezultatele ar putea redeschide discuția despre ce înseamnă niveluri „sigure” de cadmiu. Cercetătorii notează că cercetătorii consideră posibilă o revizuire în jos a pragurilor la care sunt activate măsurile de remediere, tocmai pentru că nanoplasticele par să facă plantele mai vulnerabile decât se credea până acum.

Este important de menționat că studiul a fost făcut în laborator, iar asta nu înseamnă automat că toată salata de pe rafturile magazinelor este periculoasă. Concluzia de etapă este mai degrabă că problema există ca risc de mediu și că trebuie înțeleasă mai bine în condiții reale de fermă.

În același sens, articolul spune că spălarea salatei rămâne utilă pentru îndepărtarea murdăriei și a contaminanților de la suprafață, dar nu poate elimina cadmiul sau particulele foarte mici de plastic care au fost deja absorbite prin rădăcină. De asemenea, nu există un argument pentru renunțarea la legumele cu frunze, care rămân alimente dense nutritiv.