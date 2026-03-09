Muzeul Judeţean Buzău organizează în perioada 17 martie – 24 mai, în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, expoziţia temporară „Miros de pâine caldă. Pâinea în epoca Regatului Dac”, transmite Agerpres.

Potrivit instituţiei de cultură, prin intermediul expoziţiei, vizitatorii vor putea afla cum poate fi refăcută reţeta pâinii preparată de daci, în baza informaţiilor ştiinţifice strânse de-a lungul timpului şi a descoperirilor arheologice.

„Pâinea a fost, din cele mai vechi timpuri, unul dintre alimentele fundamentale ale omenirii. (…) Atunci când vorbim despre pâine, vorbim, de fapt, despre o întreagă lume a vieţii cotidiene. În spaţiul rural românesc, secerişul manual şi întregul ritual al cultivării grâului, al recoltării, măcinării şi frământării pâinii au supravieţuit până relativ recent, pentru ca apoi să se estompeze treptat, odată cu schimbările tehnologice şi cu renunţarea la unelte tradiţionale precum secera de fier. Expoziţia de la Buzău îşi propune să reconstituie o secvenţă relevantă din viaţa de zi cu zi a dacilor, pornind de la o întrebare simplă şi esenţială: cum preparau dacii pâinea? Mai exact, cum poate fi reconstituit acest proces pe baza vestigiilor şi urmelor documentate de arheologi?”, se arată în comunicatul Muzeului Judeţean Buzău

Cercetări amănunțite

Pentru a oferi răspunsurile elocvente, arheologii şi specialişti etnografi au desfăşurat cercetări amănunţite, documentându-se în biblioteci, în muzee şi participând la activităţi pe şantierele arheologice.

„Vizitatorii vor avea ocazia să descopere artefacte dacice provenite din cercetări arheologice şi să afle informaţii valoroase despre producerea pâinii în epoca Regatului Dac, într-un demers expoziţional care aduce mai aproape de public un aspect esenţial al civilizaţiei dacice: viaţa cotidiană”.

Expoziţia „Miros de pâine caldă. Pâinea în epoca Regatului Dac” va fi deschisă publicului în perioada 17 martie – 24 mai 2026. Vernisajul expoziţiei se va desfăşura în data de 17 martie la sediul Muzeului de Arheologie, Istorie şi Artă din Buzău, accesul fiind gratuit.