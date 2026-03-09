Preţurile recoltelor de cereale cresc, pe fondul riscurilor legate de aprovizionare / Cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani

09 mart. 2026, Agribusiness
FOTO: Freepik

Cotaţia uleiului de palmier a urcat luni dimineaţă cu 10%, cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la creşterea preţurilor la energie şi la îngrăşăminte, iar analiştii avertizează că există riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, transmite Bloomberg.

Perturbarea livrărilor de ţiţei în urma conflictului sporeşte atractivitatea biocombustibililor din plante, majorând cererea pentru uleiuri vegetale şi porumb. Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz – o rută majoră pentru comerţul cu îngrăşăminte – a dus de asemenea la creşterea preţului nutrienţilor pentru recolte, fermierii grăbindu-se să-şi asigure aprovizionarea. În plus, temerile privind securitatea alimentară în perioada războiului ar putea determina unele ţări să-şi majoreze stocurile, inclusiv de grâu.

Cotaţia uleiului de palmier a înregistrat cel mai semnificativ avans din 2022, când principalul crescător – Indonezia – a oprit exporturile.

Bursa din Chicago, perioadă de creștere îndelungată

La bursa de la Chicago, cotaţia uleiului de soia, cel mai apropiat substitut al uleiului de palmier, a urcat cu 5%, şi se îndreaptă spre cea mai îndelungată perioadă de creştere începând din 2008.

Cel mai tranzacţionat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade a crescut cu peste 3%, după ce vineri înregistrase cel mai smenificativ avans din 2024. De asemenea, au urcat cotaţiile porumb şi soia boabe.

- articolul continuă mai jos -

Luni dimineaţa, pieţele de cereale şi de seminţe oleaginoase au urmat tendinţele din domeniul energiei. Cotaţiile materiilor prime vor continua să crească în cazul escaladării războiului din Iran”, a apreciat Joe Davis, director la compania de brokeraj Futures International.

Investitorii sunt îngrijoraţi că preţurile ridicate la ţiţei afectează inflaţia pe plan global şi creşterea economiei mondiale.

„Consumatorii din SUA ar putea vedea rapid creşterea preţurilor la pompă, apoi majorarea preţurilor alimentelor, dacă nu se modifică preţurile la îngrăşăminte şi la transport. Deşi cei mai mulţi fermieri şi-au achiziţionat deja necesarul pentru 2026, anul viitor ar putea simţi efectele negative, dacă nu se redeschide curând Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat Davis.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
Cele mai noi articole

