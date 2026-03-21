Petele negre de pe morcovi arată neplăcut și, de multe ori, ajung direct la gunoi. Totuși, nu orice pată închisă la culoare înseamnă automat că leguma este complet compromisă. Mai multe surse germane care tratează exact această întrebare spun că morcovii pot fi încă folosiți în anumite condiții, dar numai dacă semnele sunt recente și limitate. Dacă petele sunt vechi, extinse sau însoțite de gust amar și mucegai vizibil, morcovii nu mai ar trebui consumați. Explicația ține, în general, de depozitare. Potrivit Agrarheute, petele negre apar adesea din cauza unei infecții fungice favorizate de umezeală și de păstrarea greșită, de exemplu în ambalaje de plastic unde morcovii „transpiră”. În astfel de condiții, suprafața rădăcinii se poate deteriora, iar în timp apar zonele negre care ridică semne de întrebare.

Când petele sunt apărute recent și nu s-au extins mult, recomandarea este ca zonele afectate să fie curățate generos cu peelerul sau tăiate cu cuțitul. În acest caz, restul morcovului poate fi consumat. Unele surse spun chiar clar că, dacă este vorba doar despre mici pete superficiale, aruncarea întregii legume ar însemna risipă inutilă.

Pete mai mari, probleme mai mari

Lucrurile se schimbă însă atunci când morcovii au stat deja mai mult timp în frigider sau când petele s-au extins. În această situație, ciuperca sau mucegaiul se pot fi răspândit mai adânc în țesutul legumei, chiar dacă nu este vizibil peste tot la exterior. Dacă morcovii au gust amar sau dacă mucegaiul este deja clar vizibil, recomandarea este să fie aruncați.

Unele surse atrag atenția și asupra tipului de contaminare. Petele negre sunt descrise frecvent ca o formă de mucegai sau de putregai fungic, asociată inclusiv cu fungi de tip Alternaria. În astfel de cazuri, prudența devine importantă, mai ales când suprafața afectată este mare.

Soluția cea mai bună rămâne prevenția. Morcovii au nevoie de un loc răcoros și cât mai uscat, nu de umezeală prinsă în ambalaj. Păstrarea lor corectă reduce mult riscul apariției petelor negre și al mucegaiului.

Așadar, morcovii cu pete negre nu trebuie aruncați automat, dar nici consumați fără atenție. Dacă petele sunt puține și recente, ele pot fi îndepărtate generos. Dacă leguma a stat mult, are pete extinse, mucegai vizibil sau gust amar, e mai sigur să ajungă la gunoi.