Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va fi invitat în 18 martie în plenul Senatului, la Ora Guvernului, la solicitarea grupului parlamentar al USR, transmite Agerpres.

Biroul permanent al Senatului a aprobat, luni, cererea USR de convocare a ministrului Florin Barbu pentru a explica măsurile care duc la creşterea preţurilor alimentelor la raft.

„USR consideră că măsurile de plafonare a adaosului comercial produc efecte adverse, căci limitarea adaosului comercial la un tip de produse duce la scumpirea unei game largi de produse din afara listei de bază sau, şi mai rău, la dispariţia produselor cu totul. Raportul Consiliului Concurenţei din noiembrie 2025 confirmă mecanismul prin care scăderea preţurilor la unele produse este compensată prin majorări la restul coşului de consum, ceea ce afectează direct puterea de cumpărare a cetăţenilor”, a precizat USR, într-un comunicat de presă.

Potrivit Consiliului Concurenţei, produsele marcă proprie tind să fie mai ieftine şi au adaosuri mai scăzute, iar ministrul susţine că mărcile proprii reprezintă 53% din vânzări, în timp ce datele reale indică o pondere de 33,8% pentru produsele alimentare, se explică în comunicat.

„De asemenea, ministrul afirmă că doar 43% din aceste mărci sunt româneşti. Raportul oficial arată însă că 48,8% din produsele alimentare marcă proprie provin de la producători români”, a mai transmis USR.

În adresa trimisă Biroului permanent al Senatului, USR îi cere ministrului Florin Barbu să prezinte cifrele care au stat la baza măsurilor de plafonare a preţurilor la unele produse şi, de asemenea, să clarifice dacă a avut un mandat expres din guvern şi aviz de la Consiliul Concurenţei să propună în Consiliul AgriFish limitarea produselor marcă proprie ale retailerilor la maximum 20% din volumul total de la raft.

Ministrul Agriculturii a propus la Consiliul Agricultură şi Pescuit – AgriFish de la Bruxelles limitarea ponderii mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul comercializat şi stabilirea unui adaos comercial identic pentru aceeaşi gamă de produse, indiferent dacă sunt marcă proprie sau brand naţional.