Ministrul Economiei: Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României

Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, citat de Agerpres.

“Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României! Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de export şi de reguli corecte pentru producătorii săi. Statul român a susţinut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură. Rezultatul? Taxe vamale aproape zero pentru produsele româneşti. Exporturi mai mari şi acces la materii prime mai ieftine. Producţie mai mare şi locuri de muncă în industria auto, mecanică şi electrică”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a arătat că, în 2023, firmele româneşti au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către Mercosur iar după intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe dispar aproape complet. Totodată, Darău susţine că agricultura este protejată şi România a obţinut asta prin insistenţe şi negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe pieţele Mercosur.

Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de un sfert de secol de negocieri şi blocaje, şi care va permite celor două părţi să îşi diversifice alianţele, în faţa derivei protecţioniste a Statelor Unite, relatează agenţia EFE. Statele membre UE au obţinut vineri o majoritate calificată pentru validarea acordului, care va permite preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintelui Consiliului european, Antonio Costa, să meargă săptămâna viitoare la Asuncion (Paraguay, ţară care deţine preşedinţia rotativă a blocului sud-american) pentru a semna oficial pactul împreună cu reprezentanţii Argentinei, Braziliei, Uruguayului şi Paraguayului.

Noul spaţiu comercial va integra circa 800 de milioane de consumatori şi va reprezenta un produs intern brut comun de aproximativ 22.000 de miliarde de dolari, conform datelor Comisiei Europene. Acordul va permite eliminarea taxelor pentru 91% din exporturile UE în Mercosur şi pentru 92% din vânzările sud-americane spre Europa, ceea ce se traduce printr-un economie anuală estimată la 4 miliarde euro pentru companiile europene. Pentru Uniunea Europeană, tratatul deschide porţile unei pieţe protejate istoric pentru sectoarele sale industriale cele mai competitive, printre care sectorul auto şi al maşinilor industriale, unde actualele taxe vamale, cuprinse între 35% şi 14%, vor dispărea treptat.

Există și multe voci critice

Acordul a fost întâmpinat cu proteste mergând până la demonstrații stradale, în special din rândul fermierilor.

Aceste opinii sunt împărtășite și de o parte din mediul politic. Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

La nivel unional, acordul a fost obţinut în pofida votului negativ al Franţei – principalul opozant al pactului-, al Poloniei, Austriei, Irlandei şi Ungariei şi a abţinerii Belgiei, cu sprijinul Italiei, care şi-a schimbat opinia după ce îl blocase la finele lunii trecute împreună cu alte ţări opozante.

Totuşi, unda verde din partea ţărilor Uniunii Europene pentru semnarea acordului cu Mercosur nu reprezintă încă ultimul pas pentru încheierea pactului istoric, care se mai poate confrunta cu ultimele obstacole, în special în ceea ce priveşte procesul de ratificare în Parlamentul European în 2026.