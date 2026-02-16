Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat public că nu va vota pachetul de relansare economică și nici bugetul de stat pentru anul 2026, în cadrul coaliției de guvernare și în Parlament, dacă solicitările formulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nu vor fi incluse în forma finală a documentelor.

Declarațiile făcute într-un interviu acordat Antena 3 vin într-un context tensionat la nivel guvernamental, pe fondul negocierilor privind politicile fiscale și bugetare pentru anul viitor și evidențiază o data în plus, divergențele dintre Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor.

Cele trei măsuri considerate esențiale pentru relansarea agriculturii

Potrivit ministrului, schemele de relansare economică propuse de PSD pentru sectorul agroalimentar și alte domenii nu au fost preluate de Ministerul Finanțelor.

În acest context, Florin Barbu a detaliat trei măsuri pe care le consideră vitale pentru agricultura românească:

Recuperarea marjei fixe din credite din impozitul pe profit: Fermierii și procesatorii ar urma să poată recupera, nu doar să deducă, din impozitul pe profit, costurile aferente marjei fixe din contractele de credit. Măsura vizează atât sectorul vegetal, cât și zona de procesare.

Fermierii și procesatorii ar urma să poată recupera, nu doar să deducă, din impozitul pe profit, costurile aferente marjei fixe din contractele de credit. Măsura vizează atât sectorul vegetal, cât și zona de procesare. Amortizarea accelerată a investițiilor:Pe o perioadă de 10 ani, operatorii din agricultură ar putea amortiza și recupera 50% din investiții tot din impozitul pe profit, facilitând astfel modernizarea și extinderea capacităților de producție și procesare.

Redirecționarea a 2% din impozitul pe profit către cooperative și organizații de udători: Similar mecanismului prin care anumite ONG-uri și fundații pot primi 2% din impozitul pe profit, membrii cooperativelor agricole și ai organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații ar putea direcționa acest procent către structurile asociative din care fac parte.

Barbu a precizat că aceste măsuri au fost prezentate în cadrul negocierilor din coaliție și că ele ar avea un impact direct asupra reducerii evaziunii fiscale și stimulării investițiilor.

În opinia sa, facilitățile fiscale clare și predictibile ar încuraja fermierii și procesatorii să își declare integral profiturile și să opereze în mod fiscalizat.

Florin Barbu: „Nu este un refuz politic”

Ministrul Agriculturii susține că poziția sa nu are o motivație politică, ci rezultă din consultări aplicate cu mediul economic. Potrivit acestuia, cele trei propuneri au fost negociate și agreate cu industria alimentară, sectorul vegetal, cooperativele agricole și organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, fiind considerate esențiale pentru menținerea competitivității agriculturii românești.

„Eu nu voi semna până când cele trei puncte nu vor fi puse în programul de relansare”, a subliniat Barbu, reafirmând că își menține poziția până la includerea măsurilor în documentele oficiale.

Ministrul MADR vrea menținerea aceluiași nivel de finanțare pentru agricultură, ca în 2025!

În paralel cu pachetul de relansare economică, șeful MADR a ridicat și problema alocărilor bugetare pentru anul 2026. Acesta a declarat că a solicitat un buget „echilibrat”, identic cu cel aprobat la 1 ianuarie 2025, fără majorări sau diminuări.

În cadrul discuțiilor din Guvern, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, ministrul a cerut menținerea aceluiași nivel de finanțare pentru agricultură. Până în prezent, susține acesta, forma transmisă nu respectă solicitarea sa.

Florin Barbu a anunțat că nu va vota bugetul în Parlamentul României până când bugetul MADR nu va fi aprobat „pe același model” ca la începutul anului 2025.

Poziția fermă a ministrului adâncește tensiunile din coaliție și pune presiune suplimentară pe negocierile privind bugetul și pachetul de relansare economică pentru 2026, în condițiile în care PSD amenință cu ruperea coaliției și ieșirea de la guvernare.