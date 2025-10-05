Milioane de oameni folosesc dispozitive mobile pentru a-și monitoriza glicemia, dar acestea nu ajută pe toată lumea/ În realitate, nu sunt foarte precise pentru persoanele care nu suferă de diabet

Dispozitivele mici, mobile, care monitorizează nivelul glicemiei devin tot mai populare în rândul persoanelor preocupate de sănătate – însă un nou studiu arată că nu sunt foarte precise pentru cei care nu suferă de diabet, relatează Euronews.

Cum funcționează monitoarele pentru pacienții cu diabet

Mulți pacienți cu diabet utilizează monitoare continue de glucoză (CGM) – dispozitive mici, aplicate de obicei pe partea superioară a brațului sau pe abdomen – pentru a urmări nivelul zahărului din sânge. Acestea transmit date în timp real către o aplicație mobilă, oferindu-le utilizatorilor informații despre cum fluctuează glicemia pe parcursul zilei.

CGM-urile îi ajută pe diabetici să-și ajusteze dieta și nivelul de activitate pentru a menține glicemia în limite sănătoase – însă, pentru persoanele fără diabet, aceste beneficii nu par să se confirme.

Ce se întâmplă în cazul persoanelor cu glicemie normală și prediabet

Cercetătorii au analizat datele obținute de la 972 de persoane cu diabet, prediabet – situație în care glicemia este crescută, dar nu suficient pentru diagnosticarea diabetului de tip 2 – și glicemie normală. Participanții au purtat un dispozitiv Dexcom G6, care a măsurat glicemia la fiecare cinci minute, timp de până la 10 zile.

Pentru persoanele cu diabet, datele CGM au corespuns testului standard de sânge HbA1c, însă fiabilitatea a fost mult mai scăzută pentru cei cu prediabet și aproape inexistentă pentru cei cu glicemie normală.

„Studiul nostru confirmă că monitoarele continue de glucoză sunt instrumente excelente pentru pacienții cu diabet”, a declarat dr. Jorge Rodriguez, medic internist la Brigham and Women’s Hospital din Statele Unite. „Însă, pentru cei fără diabet, datele CGM nu pot înlocui testul HbA1c, care evaluează controlul glicemiei pe termen lung, pe parcursul mai multor luni.”

Rezultatele au fost publicate în revista Diabetes Technology and Therapeutics. Echipa lui Rodriguez a comparat valorile HbA1c cu opt metrici ai CGM, precum glicemia medie, variabilitatea glicemiei și timpul petrecut în intervalul considerat sănătos. La persoanele cu diabet de tip 2, datele au corespuns îndeaproape testului HbA1c, dar nu și în cazul celor cu prediabet sau glicemie normală. Rezultatele s-au menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori precum indicele de masă corporală.

De ce apare această situație

CGM-urile au fost concepute inițial pentru pacienți cu diabet, ceea ce explică aceste diferențe, susțin cercetătorii. La persoanele sănătoase, fluctuațiile pe termen scurt ale glicemiei surprinse de dispozitiv nu sunt suficient de semnificative pentru a influența HbA1c.

Cu toate acestea, interesul pentru astfel de dispozitive a crescut rapid, mai ales în rândul consumatorilor preocupați de wellness, care caută mai multe date despre propria sănătate. În unele țări europene, monitoarele pot fi cumpărate chiar și fără rețetă, inclusiv online.

Cercetătorii atrag atenția că persoanele cu prediabet sau cu glicemie normală ar trebui să fie prudente în interpretarea datelor furnizate de aceste dispozitive. Studii mai ample ar fi necesare pentru a stabili dacă monitoarele pot fi cu adevărat utile în afara diabetului.

„Pentru cei fără diabet, CGM-urile pot fi folosite ca instrumente de biofeedback comportamental, oferind o imagine asupra modului în care alimentația și activitatea fizică influențează glicemia în timp real”, a adăugat dr. Rodriguez. „Însă ele nu reflectă direct controlul glicemiei pe termen lung.”