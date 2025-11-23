Într-o vreme în care orașele mari aleargă după profit rapid și soluții facile, la Timișoara există oameni care aleg drumul mai greu, dar mai curat. Mihaela Vețan este unul dintre ei. De aproape două decenii construiește proiecte care vorbesc despre solidaritate, hrană sănătoasă și economie socială. Fără sloganuri, fără grabă. Cu răbdare, cu oameni și cu impact real.

