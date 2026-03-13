Politica comercială a Uniunii Europene este din ce în ce mai influențată de rolul agriculturii în economia globală și de sensibilitatea socială a sectorului agricol în statele membre. Două dintre cele mai importante acorduri comerciale negociate în ultimii ani – cel dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur și acordul de liber schimb negociat între Uniunea Europeană și India – ilustrează două modele diferite de integrare a agriculturii în relațiile comerciale externe ale UE.

Diferențele statistice între cele două direcții comerciale

Datele comerciale arată clar diferența structurală dintre cele două relații agricole. Comerțul total de bunuri dintre Uniunea Europeană și Mercosur depășește 110 miliarde de euro anual. Aproape 43% din exporturile Mercosur către UE sunt produse agricole, ceea ce explică sensibilitatea politică a acordului în Europa.

În schimb, relația agroalimentară dintre UE și India este mult mai modestă: exporturile agroalimentare europene către piața indiană se situează în jurul a 1,3 miliarde de euro pe an, adică sub 1% din exporturile agroalimentare totale ale UE. Ele sunt limitate în principal de tarife vamale, care ajung până la 150% pentru unele produse.

În aceste condiții, acordul UE–Mercosur este perceput în primul rând ca o provocare pentru agricultura europeană. În schimb, acordul UE–India este văzut mai ales ca o oportunitate de extindere a exporturilor agroalimentare europene pe o piață uriașă, dar puternic protejată.

Agricultura – un punct central în acordul UE–Mercosur

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur – bloc care include Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay – este unul dintre cele mai mari acorduri comerciale negociate de UE. El acoperă o piață de aproximativ 700 de milioane de consumatori.

În negocieri, agricultura a reprezentat unul dintre cele mai sensibile capitole. Țările Mercosur sunt printre cei mai competitivi exportatori agricoli din lume, în special în sectoarele cărnii, cerealelor și zahărului. Costurile de producție mai reduse și suprafețele agricole extinse le conferă un avantaj comparativ semnificativ față de fermierii europeni.

Din acest motiv, Uniunea Europeană nu a acceptat o liberalizare completă a importurilor agricole. În schimb, acordul introduce contingente tarifare (tariff-rate quotas) pentru produsele considerate sensibile. Acest mecanism permite intrarea pe piața europeană a unor cantități limitate de produse la taxe vamale reduse sau zero, în timp ce importurile care depășesc aceste volume rămân supuse tarifelor obișnuite.

Printre produsele pentru care au fost stabilite contingente tarifare se numără carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, orezul și mierea. De exemplu, acordul permite importul anual în Uniunea Europeană a aproximativ 99.000 de tone de carne de vită din Mercosur la un tarif redus. Pentru carnea de pasăre, contingentele sunt de aproximativ 180.000 de tone.

Chiar și cu aceste volume, impactul asupra pieței europene ar rămâne relativ limitat. Importurile suplimentare de carne de vită ar reprezenta aproximativ 1,5–1,6% din consumul total al Uniunii Europene, iar cele de carne de pasăre aproximativ 1,3–1,4%.

Totuși, în anumite state membre – în special cele cu sectoare zootehnice puternice – temerile privind concurența sunt mult mai mari. Fermierii europeni au criticat în repetate rânduri acordul, argumentând că producătorii sud-americani operează în condiții de cost și de reglementare diferite față de cele impuse în UE.

Agricultura în acordul UE–India: liberalizare mult mai limitată

În contrast, negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și India tratează agricultura cu mult mai multă prudență.

India are unul dintre cele mai mari sectoare agricole din lume, iar agricultura reprezintă principala sursă de venit pentru sute de milioane de persoane. Din acest motiv, guvernul indian este extrem de precaut în ceea ce privește deschiderea pieței pentru importuri agricole.

Tarifele vamale aplicate de India pentru produsele agroalimentare sunt printre cele mai ridicate din economiile majore. În multe cazuri, taxele depășesc 30–40%, iar pentru anumite produse pot ajunge chiar la 100–150%.

Acordul comercial negociat cu Uniunea Europeană urmărește reducerea acestor bariere, dar numai pentru anumite categorii de produse. Liberalizarea se concentrează în principal pe produse agroalimentare procesate și produse cu valoare adăugată ridicată.

Printre produsele europene care ar putea beneficia de acces mai bun pe piața indiană se numără alimentele procesate, uleiul de măsline, anumite produse din carne procesată, băuturile alcoolice și alte produse agroalimentare premium.

Pentru aceste categorii, acordul ar putea prevedea reducerea treptată a tarifelor vamale, facilitând accesul exportatorilor europeni pe o piață cu peste 1,4 miliarde de consumatori.

Produsele agricole sensibile – excluse din acordul cu India

În schimb, multe dintre produsele agricole de bază sunt excluse de la liberalizare.

India nu este dispusă să deschidă piața pentru produse precum carnea de vită, carnea de pasăre, produsele lactate, zahărul sau orezul. Aceste sectoare sunt considerate extrem de sensibile, deoarece implică milioane de mici fermieri și au o importanță socială majoră.

Această abordare diferă fundamental de modelul aplicat în acordul UE–Mercosur. În timp ce Mercosur a acceptat deschiderea pieței pentru anumite produse agricole, chiar dacă în volume limitate, India preferă să mențină barierele tarifare pentru majoritatea produselor agricole de bază.

Pentru Uniunea Europeană, această strategie înseamnă că acordul cu India nu creează presiuni asupra fermierilor europeni, dar nici nu oferă oportunități semnificative pentru exporturile agricole de masă. În schimb, avantajele sunt concentrate în segmentele premium ale pieței agroalimentare.

Două modele opuse de integrare a agriculturii în acordurile comerciale

Compararea celor două acorduri evidențiază două abordări distincte ale politicii comerciale.

Acordul UE–Mercosur este orientat către liberalizarea schimburilor agricole între două regiuni care sunt mari producători agricoli. Prin urmare, negocierile au trebuit să găsească un echilibru între accesul pe piață și protecția fermierilor europeni.

În schimb, acordul UE–India reflectă relația dintre o economie cu un sector agroalimentar orientat spre exporturi de produse premium și o economie în care agricultura are o funcție socială majoră.

În cazul Mercosur, Uniunea Europeană acceptă importuri agricole suplimentare – de exemplu carne de vită sau carne de pasăre – dar în volume limitate și sub control strict. În cazul Indiei, liberalizarea este mult mai selectivă și vizează în principal produsele agroalimentare procesate și de valoare ridicată.

Posibile implicații pentru agricultura europeană

Diferențele dintre cele două acorduri reflectă provocările strategice ale politicii comerciale europene.

Pe de o parte, Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de produse agroalimentare cu valoare adăugată ridicată. Accesul la piețe externe, precum India, este esențial pentru menținerea competitivității acestui sector.

Pe de altă parte, agricultura rămâne un sector extrem de sensibil din punct de vedere politic și social în Europa. Protestele fermierilor din ultimii ani au arătat că orice liberalizare a importurilor agricole poate genera reacții puternice.

În acest context, acordurile comerciale ale Uniunii Europene încearcă să mențină un echilibru delicat: deschiderea piețelor externe pentru exporturile europene, fără a destabiliza piețele agricole interne.

Acordul UE–Mercosur și acordul UE–India arată că acest echilibru poate fi atins prin strategii diferite – fie prin liberalizare controlată și contingente tarifare, fie prin excluderea sectoarelor agricole sensibile și concentrarea pe produse de nișă.

