Medicamentele pentru slăbit și cultura dietelor/ Soluție reală sau doar un nou capitol al presiunii asupra corpului?

În ultimii ani, medicamentele pentru slăbit au ajuns în centrul atenției publice, fiind promovate intens atât în spațiul medical, cât și în media și pe rețelele sociale. Substanțe precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro sau Zepbound, bazate pe analogi GLP-1, sunt prezentate adesea ca soluții rapide și eficiente pentru pierderea în greutate. Dar cum au influențat ele cultura dietelor și modul în care vorbim despre corp, sănătate și responsabilitate individuală? Se întreabă BBC.

Explozia popularității medicamentelor GLP-1

Potrivit specialiștilor în sănătate, atenția acordată acestor medicamente a fost fără precedent. Susan Burry, nutriționistă și coach în sănătate, afirmă că interesul pentru injecțiile GLP-1 a fost „exploziv”, depășind orice alt instrument folosit anterior în controlul greutății. Totuși, ea avertizează că aceste medicamente nu reprezintă „soluția supremă”: „Nu am mai văzut niciodată atâta atenție concentrată pe un singur instrument. Nu cred că acesta este începutul și sfârșitul procesului de slăbire.”

În opinia ei, succesul pe termen lung nu ține doar de administrarea unui medicament, ci de sprijin, educație și o abordare personalizată, adaptată fiecărei persoane.

Un instrument, nu o soluție magică

Medicamentele GLP-1 funcționează prin suprimarea apetitului, ajutând oamenii să mănânce mai puțin. În Regatul Unit, se estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane folosesc în prezent astfel de tratamente pentru slăbit.

Însă specialiștii subliniază că administrarea injecțiilor fără un cadru de sprijin poate fi problematică. Susan Burry insistă asupra importanței unei abordări integrate:

consiliere nutrițională, activitate fizică și, în unele cazuri, modificări comportamentale.

„Nu ar trebui să fie vorba despre a lua un medicament doar pentru că îl ia o celebritate”, spune ea.

Stigma din jurul slăbitului asistat medical

Nutriționista și antrenoarea Claire Luvin lucrează cu aproximativ 10 femei care folosesc medicamente pentru slăbit și observă că, în ciuda popularității lor, stigmatizarea persistă.

„Cultura dietelor promovează ideea că toată lumea ar trebui pur și simplu să mănânce mai puțin și să se miște mai mult. Dar realitatea este mult mai complexă”, explică ea.

Luvin face o paralelă importantă: „Nu este nicio rușine să iei un medicament GLP-1 pentru a-ți îmbunătăți sănătatea, la fel cum nu este rușinos să iei un antidepresiv sau un tratament pentru tensiunea arterială.” Această perspectivă ajută la mutarea discuției de la vinovăție și disciplină morală spre sănătate și îngrijire medicală.

Când slăbitul devine din nou presiune socială

Cu toate acestea, Claire Luvin avertizează că medicamentele nu sunt potrivite pentru oricine și că motivația din spatele utilizării lor contează enorm.

„Dacă cineva le folosește doar pentru a trece de la o mărime 40 la 38, atunci vorbim despre o problemă profund legată de cultura dietelor.”

Întrebarea esențială, spune ea, este: Ce beneficii reale pentru sănătate aduce această schimbare?

Astfel, există riscul ca medicamentele pentru slăbit să nu combată cultura dietelor, ci să o reinventeze, oferindu-i un nou instrument, dar păstrând aceeași presiune asupra corpului și imaginii de sine.

Riscuri medicale și lipsa de reglementare

Pe lângă impactul cultural, există și riscuri medicale reale. Dr. Rob Greig, consultant medical, a atras atenția asupra pericolelor utilizării acestor medicamente fără evaluare medicală corespunzătoare.

„Dacă un pacient are contraindicații și totuși ia aceste medicamente, există riscul să se îmbolnăvească grav”, avertizează el.

Îngrijorările sale sunt amplificate de faptul că unele persoane pot obține aceste tratamente online, fără consultații adecvate, ceea ce ridică probleme serioase de siguranță și responsabilitate.

Unde ne aflăm, de fapt?

Medicamentele pentru slăbit pot reprezenta un progres important în tratamentul obezității și al problemelor metabolice, dar ele nu pot și nu ar trebui să fie privite ca soluții universale.

Ele pot:

ajuta anumite persoane să își îmbunătățească sănătatea

reduce riscuri asociate obezității

oferi un sprijin real atunci când sunt integrate într-un plan medical complet

Dar pot, în același timp:

întări presiunea socială asupra corpului

alimenta ideea că valoarea personală depinde de greutate

fi utilizate greșit, din motive estetice sau sub influența tendințelor

Apariția medicamentelor GLP-1 schimbă profund conversația despre slăbit, sănătate și responsabilitate. Ele au potențialul de a medicaliza ceea ce cultura dietelor a transformat mult timp într-o problemă de voință personală.

Însă adevărata schimbare nu va veni dintr-o injecție, ci dintr-o abordare mai empatică, mai informată și mai responsabilă față de corp și sănătate – una care să pună bunăstarea pe termen lung înaintea idealurilor estetice.