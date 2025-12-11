Tot mai multe persoane ajung în cabinetele estetice pentru intervenții precum rinoplastie, lifting facial sau remodelări corporale. Deși accentul se pune de obicei pe rezultat, medicii atrag atenția asupra unei etape deseori ignorate: recuperarea, iar alimentația din primele zile joacă un rol esențial.

Un medic chirurg plastician din Iași explică faptul că pacienții sunt surprinși atunci când află că, după operație, nu pot mânca imediat orice. „Multora nu li se pare normal să aibă restricții alimentare, dar recomandările nutriționale sunt foarte importante în primele zile”, spune dr. Andrei Lazăr, medic primar chirurgie plastică, estetică și reconstructivă, pentru G4Food.ro.

Ce alimente sunt permise la început și de ce ajută digestia

Orice intervenție estetică realizată sub anestezie generală presupune introducerea în organism a unor medicamente care trebuie eliminate ulterior. În plus, în timpul operației are loc un traumatism tisular, adică o „agresiune” asupra țesuturilor care lasă în urmă diverși compuși ce trebuie eliminați.

„Un regim preponderent hidric ajută ficatul să detoxifice și rinichii să elimine aceste substanțe”, explică dr. Andrei Lazăr.

La toate acestea se adaugă și pareza temporară a tubului digestiv, o reacție normală la anestezia prelungită, care se manifestă prin senzația de prea-plin, greață sau constipație.

„Până la reluarea tranzitului intestinal normal se recomandă o alimentație bazată pe supe clare, compot, ceai, măr ras și brânză de vaci slabă”, spune chirurgul plastician. Aceste alimente nu suprasolicită digestiv și ajută organismul să își reia treptat funcțiile.

Proteinele, „materialul de construcție” pentru vindecare

După primele zile, accentul se mută pe o alimentație hiperproteică. Motivul este simplu: proteinele sunt esențiale pentru formarea colagenului și pentru procesul de cicatrizare.

„Alimentația postoperatorie trebuie să fie hiperproteică, nu neapărat hipercalorică, și, de dorit, hipoglucidică”, precizează chirurgul plastician. Alimentele hiperproteice sunt carnea, în special pieptul de pui, lactatele, cum ar fi iaurtul grecesc, ouă (preferabil fierte), fasolea, soia, arahidele. Doctorul ieșean recomandă și concentrat proteic pe bază de zer, două shake-uri pe zi.

Zahărul încetinește vindecarea

Grăsimile asociate în mod natural proteinelor animale asigură necesarul caloric, astfel încât organismul poate funcționa normal fără un aport mare de zaharuri. De ce sunt glucidele o problemă? Chirurgul explică faptul că reacția de glicare, produsă în urma consumului de zahăr, încetinește vindecarea și poate afecta calitatea cicatricilor.

Regimul se aplică după orice intervenție estetică, însă este cu atât mai important pentru operațiile care vizează fața, cum ar fi liftingul facial, rinoplastia sau blefaroplastia. În aceste cazuri, țesuturile sunt delicate, inflamația poate fi mai pronunțată, iar organismul are nevoie de toate resursele pentru o recuperare cât mai rapidă și frumoasă, arată chirurgul plastician. Acesta a mai spus că pacienții tind să subestimeze importanța alimentației, fiind preocupați în primul rând de partea estetică a intervenției. Totuși, primele zile postoperatorii sunt critice. „Procesul de vindecare depinde în mare măsură și de ceea ce mâncăm”, atrage atenția dr. Andrei Lazăr.