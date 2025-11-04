În ultimele zile, tot mai multe trufandale de toamnă târzie apar pe tarabele din piețele Capitalei. Multe dintre ele, precum curmalele proaspete, smochinele autohtone sau merișoarele proaspete sunt prezențe rare sau inedite.

„Măslinele de Teleorman”, trufandale inedite

Cea mai insolită prezență pe o tarabă de piață mi s-a părut a fi curmalele proaspete. Lucioase, apetisante, costă 50 de lei/kg. L-am întrebat pe vânzător de unde provin.

„Sunt de aici, de aproape, din Alexandria. Este o livadă chiar la intrarea în oraș”, mi-a spus el. Am crezut că produsele sunt rezultatul unei aclimatizări recente a curmalului în regiune. Și iarăși m-a contrazis: „Livada e de multă vreme. Curmalele în zona Teleormanului nu sunt ceva deosebit. Ele există de multă vreme. Li se mai spune și „măsline de Teleorman”, pentru că, așa cum vedeți, seamănă cu măslinele”, a arătat producătorul. Am mai aflat despre curmalele românești că sezonul de recoltare este la sfârșitul lunii octombrie, când se coc. „Ele au nevoie să acumuleze mult soare. De aceea se culeg așa târziu”, am mai aflat.

Și tot din Teleorman, același producător oferea și smochine proaspete, cu 35 de lei/kg.. Acestea încep să se coacă din luna august și se recoltează în trepte, până când se termină. De multe ori se întâmplă să le prindă și înghețul. Și aceste fructe sunt o prezență obișnuită în Teleorman, ca și în alte regiuni din Muntenia.

Merișoarele, un alt fruct de sezon

Pare ciudat să vorbești despre fructe de sezon la începutul lunii noiembrie. Și totuși, așa cum am arătat, ele există. Iar la cele despre care deja am vorbit, se adaugă merișoarele. Acestea încep să se coacă abia la sfârșitul lunii septembrie și pot fi culese până târziu, în noiembrie. Pot fi folosite pentru o multitudine de preparate, de la ceaiuri, tarte, gemuri până la supe. Pe taraba unde le-am găsit costau 30 lei/kg.

Alături de ele erau expuse și căpșuni românești, de solar, cu 25 de lei/kg.

Și, pentru ca sortimentul să fie complet, comerciantul mai oferea coacăze roșii, cu 10 lei/coșulețul de aproximativ 200 de grame și cătină, despre care ne-a spus că este păstrată în depozite frigorifice încă din vară.

Nu lipseau nici măceșele, numai bune pentru gem sau ceai.

Și, ca o amintire a zilelor de vară, ultimele boabe de zmeură autohtonă recoltate din zona Sucevei…