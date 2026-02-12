Maria Franca Ferrero, văduva inventatorului Nutella, a murit la 87 de ani

Maria Franca Ferrero, văduva inventatorului cremei tartinabile Nutella, Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, informează DPA, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ea a murit în oraşul Alba din regiunea Piemonte din nordul Italiei, potrivit agenţiei de presă italiană ANSA.

Michele Ferrero, care a condus Ferrero Group timp de decenii, a jucat un rol esenţial în dezvoltarea popularei cremei tartinabile Nutella, o pastă de alune de pădure şi nuga. Compania italiană, înfiinţată în urmă cu 80 de ani, îşi are în continuare sediul general în oraşul Alba.

Maria Franca Ferrero, născută Fissolo, fusese numită preşedinte onorific pe viaţă al Grupului Ferrero în luna decembrie a anului trecut.

Conducerea operaţională a acestei afaceri de familie este asigurată în prezent de fiul ei, Giovanni. Soţul ei, Michele, a murit în 2015. Familia Ferrero este una dintre cele mai bogate dinastii antreprenoriale din Italia.

Grupul Ferrero este cel mai bine cunoscut la nivel internaţional datorită produsului său Nutella. Originile acestei creme tartinabile datează din secolul al XIX-lea în nordul Italiei, când cofetarii au început să folosească alune de pădure măcinate ca înlocuitor pentru pudra de cacao, creând o cremă de nuga brună.

Amestecul brut era disponibil şi pentru cumpărare în magazine, sub formă de cremă tartinabilă. Michele Ferrero a dezvoltat această abordare în continuare. Fiul fondatorului a venit apoi cu ideea de a oferi borcane cu acest produs, începând din 1964.

În prezent, Grupul Ferrero produce o gamă largă de produse de patiserie, inclusiv Mon Chéri, Ferrero Rocher şi gama de ciocolată Kinder pentru copii.

Produsele sale sunt vândute în aproape toate ţările din lume, Germania rămânând una dintre cele mai fidele pieţe ale companiei italiene.