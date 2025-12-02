O farfurie de mazăre cu cârnați poate fi o alegere excelentă pentru un prânz gătit rapid. Este o rețetă ieftină, rapidă, perfectă pentru zilele în care vrei ceva consistent, dar nu vrei să petreci prea mult timp în bucătărie.

Ingrediente (4 porții)

500 g mazăre congelată

300–400 g cârnați afumați (de porc sau cabanoși, după preferință)

1 ceapă mare, tocată

2 căței de usturoi

1 morcov mic, dat pe răzătoare

2 linguri ulei

1 lingură făină (opțional, pentru îngroșare)

1 linguriță boia dulce

200 ml suc de roșii / bulion

500 ml apă sau supă de legume

Sare și piper după gust

1 frunză de dafin (opțional)

Mărar proaspăt, pentru servire

Mod de preparare

1. Călești legumele

Într-o cratiță încăpătoare, încinge uleiul. Adaugă ceapa și las-o să se înmoaie ușor. Presară morcovul ras, apoi usturoiul, lăsându-le să își elibereze parfumul.

2. Rumenești cârnații

Taie cârnații felii și pune-i peste legume. Lasă-i să prindă o crustă ușor aurie. Dacă îți place gustul mai intens, îi poți rumeni puțin înainte, într-o tigaie separată.

3. Adaugi boiaua și baza sosului

Pune boiaua dulce și amestecă repede, ca să nu se ardă. Dacă vrei sos mai legat, adaugă făina și amestecă bine. Toarnă sucul de roșii și apa fierbinte/supa.

4. Integrezi mazărea

Pune mazărea congelată, amestecă și lasă totul să fiarbă 20–25 de minute, până se frăgezește și sosul capătă consistență. Adaugă dafinul.

5. Potrivești gustul

Presară sare, piper și, la final, mărar tocat generos. Mărarul dă acel iz verde, proaspăt, care înveselește mâncarea.

Sfaturi utile

Pentru o aromă mai intensă, folosește cârnați afumați de casă.

Dacă vrei o rețetă mai ușoară, poți folosi cârnați de curcan sau pui.

Folosește supă de legume în loc de apă pentru un gust mai bun.

Mazărea congelată își păstrează textura mai bine decât cea din conservă.

Cum se servește

Mâncarea de mazăre cu cârnați este perfectă simplă, cu pâine proaspătă sau cu un ardei iute alături.