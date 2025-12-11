MADR: Secretarul de stat Violeta Muşat participă la Consiliul AgriFish de la Bruxelles

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Violeta Muşat, participă, în perioada 11-12 decembrie 2025, la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit, ce se desfăşoară la Bruxelles.

Conform unui comunicat al MADR, agenda evenimentului include teme de interes major pentru viitorul agriculturii şi al pescuitului european, cu impact asupra fermierilor şi producătorilor români.

Unul dintre punctele centrale ale reuniunii vizează stabilirea posibilităţilor de pescuit în Oceanul Atlantic, Marea Nordului, Marea Mediterană şi Marea Neagră pentru 2026, şi, în cazul anumitor stocuri, şi pentru 2027 şi 2028, transmite Agerpres.

“Consiliul urmăreşte atingerea unui acord politic cu privire la cele două propuneri ale Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor de pescuit permise în aceste bazine maritime”, se menţionează în comunicat.

Vor fi analizate, de asemenea, normele UE pentru gestionarea durabilă a stocurilor de peşte şi prevenirea pescuitului excesiv, elemente esenţiale pentru menţinerea echilibrului în sectorul piscicol la nivel european.

În cadrul unei sesiuni publice, oficialii europeni vor participa la o dezbatere de orientare privind propunerile pentru Politica Agricolă Comună după 2027, cu accent pe inovare şi simplificare.

“Dezbaterile vor oferi statelor membre ocazia de a-şi exprima opiniile cu privire la direcţiile propuse de Comisia Europeană pentru viitorul PAC”, precizează sursa citată.

Participarea României la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit reafirmă angajamentul MADR de a promova şi proteja interesele fermierilor, producătorilor şi pescarilor români în cadrul procesului decizional european. În acest context, este urmărită susţinerea unui cadru european echilibrat, care să ofere predictibilitate, stabilitate şi oportunităţi de dezvoltare pentru sectorul agroalimentar şi comunităţile de pescari, se subliniază în comunicat.