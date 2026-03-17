Consumul și comerțul cu alcool au fost interzise în toate restaurantele și cluburile de noapte din capitala Siriei. Decizia aparține autorităților din Damasc. Alcoolul mai poate fi comercializat doar în unele magazine autorizate, conform Mediafax.

Autoritățile din Damasc au interzis vânzarea și servirea de alcool în restaurante și cluburi de noapte, limitând consumul în locurile publice, potrivit Arab News. Vânzările cu amănuntul sunt încă permise, dar numai în magazinele autorizate, situate în principal în cartiere cu majoritate creștină, cum ar fi Bab Touma, Bab Sharqi și Qassaa.

Norme suplimentare impun ca aceste afaceri să fie amplasate departe de moschei, școli și clădiri guvernamentale. Decizia luată luni a fost comunicată comercianților existenți. Lor li s-a acordat o scurtă perioadă de grație pentru a se conforma.

Noile autorități islamiste din Siria nu au impus oficial restricții privind comportamentul public după decembrie 2024 atunci când Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere. Alcoolul este legal și relativ răspândit în Siria, în special în zonele urbane, în ciuda faptului că este o țară majoritar musulmană. Unele restricții stricte se aplică în timpul Ramadanului sau în zonele conservatoare.