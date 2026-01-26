Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită instituţiilor statului adoptarea unui mandat naţional de negociere care să definească poziţia României în procesul decizional european, în contextul voturilor exprimate de politicienii români privind acordul UE-Mercosur, transmite Agerpres.

“Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România solicită adoptarea unui Mandat Naţional de Negociere care să ghideze poziţia României în cadrul Deciziilor Europene cu impact asupra: agriculturii, economiei şi mediului antreprenorial”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Preşedintele LAPAR, Nicu Vasile, susţine că lipsa unei poziţii unitare a României în negocierile de la Bruxelles a condus la acceptarea unor politici care au afectat competitivitatea fermierilor români şi stabilitatea mediului rural.

“Statele care câştigă la Bruxelles negociază pe baza unui mandat clar. România, în lipsa acestuia, ajunge să aplice politici europene fără adaptare la realităţile economice naţionale”, a subliniat Nicu Vasile.

Potrivit LAPAR, politicile europene de mediu, agricultură şi comerţ trebuie susţinute doar în condiţiile respectării principiilor de reciprocitate, proporţionalitate şi tratament echitabil pentru fermierii din statele membre.

Organizaţia consideră că un mandat naţional de negociere, asumat instituţional, ar permite României să îşi apere mai eficient interesele economice şi să contribuie constructiv la deciziile Uniunii Europene, fără a sacrifica sectoare strategice.

Totodată, preşedintele LAPAR subliniază că agricultura reprezintă un pilon esenţial al economiei româneşti, iar lipsa unei strategii unitare de reprezentare riscă să accentueze vulnerabilităţile existente.