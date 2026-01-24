Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în privinţa acordului comercial UE-Mercosur, că decizia a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie, pe baza datelor existente, transmite Agerpres, citat de Economedia

„În ceea ce priveşte Mercosur, a fost o decizie care a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie, pe baza datelor pe care le-am avut, pe baza discuţiilor dintre ministerele de linie în comisiile de specialitate, şi, indiferent de ce se spune de Mercosur într-un subiect sau altul, consider că atunci când faci un astfel de acord, este o proiecţie care ţine de Comisia Europeană, toate discuţiile legate de Mercosur au fost purtate în grupurile din Parlamentul European, pe ultima sută de metri, pentru că s-au făcut nişte modificări la acordul cu Mercosur, în sensul în care s-au acordat nişte garanţii suplimentare pentru protecţia agricultorilor, pentru că acest acord Mercosur nu e doar un acord agricol, e un acord comercial mare”, a explicat Ilie Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu nemulţumirile partenerilor de coaliţie – liderii PSD şi UDMR, că nu ar fi fost consultaţi.

Bolojan a respins ideea că ar fi existat tensiuni în procesul de decizie. „Atunci n-a fost niciun fel de dispută. Gândiţi-vă că, cred că pe data de 19 decembrie, atunci când au fost discuţii în Consiliul European, inclusiv pe componenta Mercosur, domnul preşedinte a fost la şedinţă, a anunţat care este poziţia României în conferinţa de presă, n-a fost nicio declaraţie de nimic. Eu sunt de acord că orice decizie importantă care se ia pentru România, cu cât are o consultare mai largă, cu cât are o bază mai mare de susţinere”, a adăugat premierul.

El a mai arătat că acest acord pentru Uniunea Europeană ar fi un lucru bun. „Iar, pentru a avea subvenţii în agricultură, trebuie să funcţioneze economia europeană, ca cineva să plătească la Comisia Europeană aceste subvenţii, ca să poată fi distribuite agricultorilor – şi am mai explicat asta, acordul Mercosur este un acord care înseamnă oportunităţi importante pentru Uniunea Europeană, pentru România, nu neapărat directe, dar pentru România indirecte, pentru că se reuneau două pieţe importante, Uniunea Europeană cu 450 de milioane de locuitori, Mercosur cu 270, şi ar fi însemnat o piaţă mai mare”, a adăugat premierul.