Recent, în Marea Britanie sistemul public de sănătate a redactat noi ghiduri legat de alimentele care combat eficient constipația. Bazate pe cercetări științifice de ultimă oră, aceste recomandări confirmă eficiența unor alimente pentru o bună digestie și reduc importanța multor abordări anterioare, tradiționale. De la sfaturile generale despre fibre până la consumul de prune uscate, recomandările anterioare, care nu mereu dau rezultate, sunt puse în discuție în lumina datelor științifice mai recente, scrie revista italiană Cucina naturale.

Noile linii directoare elaborate de sistemul sanitar britanic privind constipația cronică au fost aprobate de British Dietetic Association și publicate cu puțin timp în urmă în revistele Journal of Human Nutrition & Dietetics și Neurogastroenterology & Motility. Documentul este rezultatul muncii unui grup multidisciplinar de experți de la King’s College London (dieteticieni, nutriționiști, gastroenterologi și fiziologi ai intestinului), care au analizat rezultatele a peste 75 de studii clinice.

Apa minerală și psilium ajută și ele împotriva constipației

Analiza formulează în final 59 de recomandări practice, evaluând pentru fiecare intervenție eficacitatea științifică în ameliorarea constipației cronice. Iar printre alimentele cu cele mai convingătoare rezultate, pe primul loc se situează un fruct disponibil la tot pasul în rețelele comerciale: kiwi. Studii anterioare au arătat deja că favorizează regularitatea intestinală datorită conținutului său de fibre, apă și compuși care stimulează motilitatea intestinului. Noile ghiduri confirmă că acesta este unul dintre cele mai eficiente alimente pentru persoanele cu intestin leneș.

Al doilea în ordine, pâinea de secară a îmbunătățit frecvența evacuărilor comparativ cu pâinea albă. La fel, apele minerale bogate în săruri pot favoriza funcția intestinală datorită conținutului de magneziu și sulfați. Iar în ceea ce privește suplimentele, cele mai bune rezultate au fost obținute de psyllium (tărâțe de isop), o fibră solubilă, de anumiți probiotici selectați și de oxidul de magneziu.

Motive suficiente pentru a alege, din când în când, la micul dejun, un toast din pâine cu secară, uns cu puțină cremă de brânză, peste care adăugăm felii de kiwi copt dar nu extrem de tare. Mai putem completa și cu nuci sau semințe, de exemplu de dovleac. Iar în loc de cremă de brânză putem folosi și simple felii de telemea, feta, brie sau parmezan, merg extrem de bine în combinație cu fructele.