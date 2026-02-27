Acizii grași nesaturați omega-3 sunt sunt prezentați și recomandați foarte des de către specialiști, deși studiile și ghidurile arată că sunt eficienți doar la persoanele cu anumite tipuri de riscuri pentru sănătate, nu pentru toată lumea.

Pe de altă parte, impulsul publicitar este responsabil pentru o cerere tot mai mare și, implicit, pentru fermele de acvacultură create exclusiv cu scopul de a crește pești grași pentru a obține prețioasele derivate, relatează publicația de specialitate Il Fatto Alimentare.

Însă, pare că există o alternativă mult mai puțin problematică, mai economică și chiar mai eficientă, cel puțin în ceea ce privește parametrii legați de inflamația cardiovasculară. Datele au fost prezentate într-un studiu publicat în Journal of Translational Medicine, realizat de cercetători de la University of Nottingham, din Marea Britanie: un kefir îmbogățit cu fibre.

În studiu, cercetătorii au utilizat un amestec de fibre și granule de kefir, adică culturi mixte de bacterii și drojdii obținute prin fermentarea laptelui de capră. Fibrele, atent selectate, acționează ca prebiotice, adică reprezintă o sursă esențială de energie pentru anumite specii ale microbiotei intestinale și pentru cele din granule, care la rândul lor susțin biodiversitatea intestinală, întotdeauna benefică: efectul este simbiotic și foarte puternic.

Rezultatul este, de fapt, o creștere semnificativă a producției de butirat, un acid gras cu lanț scurt care favorizează acțiunea sistemului imunitar, protejează pereții intestinali și menține inflamația la un nivel scăzut.

Cum s-a desfășurat studiul

Demonstrația a venit de la voluntari, aproximativ optzeci în total, care au urmat trei tipuri de suplimente timp de șase săptămâni. Toți participanții, sănătoși, au primit fie un amestec de fibre sub formă de inulină (20 de grame pe zi), fie acizi grași omega 3 (500 de miligrame), fie kefir cu fibre (170 mililitri plus 10 grame de fibre prebiotice), fie niciun supliment, pe o perioadă totală de șase săptămâni.

La finalul perioadei s-a observat, în primul rând, că toate cele trei intervenții au îmbunătățit tabloul inflamator comparativ cu grupul de control. Totuși, în ceea ce privește parametri precum interferonul gamma, factorul de necroză tumorală alfa, interleukina 6 și alți markeri ai inflamației, rezultatele au fost mai pronunțate în cazul combinației kefir + fibre. În multe situații, beneficiile au fost corelate cu creșterea producției de butirat de către microbiota intestinală, ca răspuns la suplimentare.

În studiu nu au fost analizate modificările speciilor care compun microbiota rezidentă, însă efectul pare la fel de clar și confirmă virtuțile atât ale kefirului, cât și ale fibrelor prebiotice asupra inflamației și asupra sănătății metabolice în general.

Alimentele fermentate precum kefirul, mai ales dacă sunt potențate cu prebiotice, acționează asupra axei intestin–sistem imunitar și pot fi la fel de eficiente sau chiar mai eficiente decât fibrele singure sau acizi grași omega-3 administrați separat, fiind însă mult mai economice și mai puțin problematice din punct de vedere ecologic.