Mai multe localuri din municipiul Sfântu Gheorghe şi-au anunţat participarea la “Joia gurmanzilor”, un eveniment gastronomic ce are loc în fiecare an în preajma intrării în Postul Paştelui, transmite Agerpres.

Astfel, localurile respective, cu meniuri diverse – de la pizza, doner kebab, mâncare chinezească ori street food, vor oferi clienţilor joi, 12 februarie, b onusuri sau reduceri de până la 25%.

Patronii localurilor participante la eveniment consideră că “Joia gurmanzilor” reprezintă un bun prilej de a-şi face cunoscută oferta gastronomică şi o oportunitate de a atrage noi clienţi, cu atât mai mult cu cât numărul acestora a scăzut în ultima perioadă.

“Joia gurmanzilor” reia o tradiţie legată de Postul Paştelui catolic, când oamenii mâncau pe săturate înainte de Lăsata Secului.

În anii anteriori au fost mai multe localuri implicate, iar ofertele au fost mai generoase, existând reduceri de până la 50%, dar şi bufete suedeze şi meniuri la preţ fix care permiteau consum nelimitat.