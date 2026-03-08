La începutul anilor ’30, Deere & Company se confrunta cu una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa de peste 90 de ani. Marea Criză Economică a lovit puternic vânzările de tractoare. Înainte de declanșarea depresiunii, 193 de companii produceau tractoare în Statele Unite. Până în 1930 mai rămăseseră doar 38, conform publicației Agriculture.com.

Vânzările John Deere s-au prăbușit, iar compania a fost nevoită să închidă fabrica de tractoare în 1930. În același timp, acțiunile au scăzut de la peste 300 de dolari pe unitate, la finalul anilor ’20, la 29 de dolari la sfârșitul lui 1930. Deși nu era în pragul falimentului, compania se confrunta cu un deficit de finanțare, pe fondul colapsului sistemului bancar american.

Situația era agravată de faptul că principalul concurent, International Harvester, câștiga cotă de piață datorită tractorului multifuncțional pentru culturi în rânduri Farmall Regular, lansat în 1924. John Deere a răspuns în 1928 cu modelul General Purpose, cunoscut ca GP, care a fost îmbunătățit constant până la oprirea producției în 1935. Totuși, GP a fost rapid depășit de modelele Farmall F-12 și F-20, iar alți producători, precum J.I. Case și Oliver, ofereau utilaje mai bine finisate și cu dotări superioare.

Cum a reușit să atragă atenția fermierilor

Până atunci, eforturile John Deere în domeniul puterii mecanice vizau în principal recuperarea decalajului față de concurență. Charles Wiman, strănepotul fondatorului John Deere, a încercat să repoziționeze tractorul în centrul ofertei companiei înainte de a prelua conducerea, în 1928. În 1931 a creat comitetul Power Farming, cu misiunea de a studia tractoarele și echipamentele aferente și de a dezvolta o linie care să răspundă nevoilor pentru „toate fermele și fiecare cultură.

Din echipă făceau parte Elmer McCormick, Lou Paradise, Harold White și Theo Brown. Brown era principalul inginer al companiei, un lider recunoscut, care avea să obțină peste 100 de brevete de-a lungul carierei. El lucra deja la o nouă generație de tractoare încă din perioada lansării Farmall Regular și era convins că următorul model John Deere nu trebuie doar să egaleze concurența, ci să o depășească clar.

Sub coordonarea lui Brown, echipa a dezvoltat un înlocuitor pentru GP, capabil să concureze direct cu Farmall și să devină baza unei generații de tractoare multifuncționale, ușor de extins în viitor. Până atunci, gama John Deere era limitată în esență la Model D, lansat în 1923, și ulterior la Model G. Între timp, agricultura americană trecea prin schimbări majore, iar fermierii solicitau tractoare de dimensiuni diferite și cu dotări suplimentare.

Conceptul noii generații de tractoare a prins contur în primăvara lui 1931, în mintea inginerului-șef Max Sklovsky. În 1932 au fost finalizate desenele tehnice, iar în septembrie același an a fost construit prototipul Model GX. În martie 1934 a fost lansat modelul de producție General Purpose Wide Tread, sau GP-A.

În paralel, echipa a dezvoltat o versiune mai mică, Model B, de 14 1/4 cai putere. Primele variante experimentale au apărut în 1933 sub numele HX, iar în 1934 modelul a primit denumirea definitivă. Era descris ca având două treimi din dimensiunea Modelului A, dar cu toate dotările esențiale.

Modelele A și B au atras rapid atenția fermierilor. Printre inovații se numărau carcasa transmisiei dintr-o singură piesă, sistemul hidraulic Power Lift care înlocuia mecanismele mecanice acționate manual, frânele diferențiale conectate direct la roțile dințate mari pentru eficiență crescută, anvelopele pneumatice, poziționarea centrală a cuplei și prizei de putere pentru reducerea derapajului lateral pe teren în pantă și ecartamentul spate reglabil.

Deși Model A nu a fost primul tractor cu ecartament spate reglabil, soluția tehnică adoptată era diferită. Folosea caneluri pe ax, inițial 10, apoi 15 după 1942, permițând ajustarea rapidă între 56 și 80 de inci. Fermierii puteau adapta lățimea pentru lucrări între rânduri de 40 sau 42 de inci și apoi o puteau mări pentru arat.

Vânzările pentru A și B au crescut imediat. Au fost oferite numeroase variante de configurație, cu punte față îngustă sau lată, versiuni pentru livezi și pentru culturi înalte. În total, au existat nouă configurații, inclusiv una echipată cu motor pe gaz lichefiat, confirmând obiectivul unei game potrivite pentru orice tip de fermă.

Modelele A și B au stat la baza unei serii extinse de tractoare cu litere, printre care Model G de 34 CP, produs între 1937 și 1953, Model L de 10 CP, Model H de 15 CP, Model LA de 14 CP, Model M de 22 CP și Model R de 47 CP.

La finalul producției, în 1952, peste 320.000 de tractoare Model A fuseseră vândute, devenind cel mai popular model din istoria companiei. Modelul B a depășit 300.000 de unități în 17 ani de producție, ocupând locul al doilea.

Succesul acestor modele a transformat John Deere dintr-un producător de utilaje agricole într-un furnizor complet de echipamente. Totul a început într-un moment în care economia globală era în declin, iar industria agricolă trecea prin una dintre cele mai dificile perioade din secolul XX.